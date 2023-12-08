https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html

Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента

Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента - РИА Новости, 08.12.2023

Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента

Президент России Владимир Путин после вопроса героя ДНР Артема Жоги об участии в выборах президента заявил, что в разное время у него были разные мысли, но... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:05

2023-12-08T15:05

2023-12-08T15:21

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

президентские выборы в россии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вопроса героя ДНР Артема Жоги об участии в выборах президента заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас он будет баллотироваться."Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время, когда нужно принять решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин.Он также поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.

https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html

россия

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"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах "Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах 2023-12-08T15:05 true PT1M00S

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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, президентские выборы в россии