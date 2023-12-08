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Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента - РИА Новости, 08.12.2023
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15:05 08.12.2023 (обновлено: 15:21 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914625821.html
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента - РИА Новости, 08.12.2023
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента
Президент России Владимир Путин после вопроса героя ДНР Артема Жоги об участии в выборах президента заявил, что в разное время у него были разные мысли, но... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:05
2023-12-08T15:21
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
президентские выборы в россии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вопроса героя ДНР Артема Жоги об участии в выборах президента заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас он будет баллотироваться."Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время, когда нужно принять решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин.Он также поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.
https://ria.ru/20231208/putin-1914626254.html
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"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах
"Я буду баллотироваться" – Путин об участии в выборах
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, президентские выборы в россии
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Президентские выборы в России
Путин рассказал о решении участвовать в выборах президента

Путин заявил, что будет баллотироваться на должность президента РФ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после вопроса героя ДНР Артема Жоги об участии в выборах президента заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас он будет баллотироваться.
«
"Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время, когда нужно принять решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин.
Он также поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаПрезидентские выборы в России
 
 
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