https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html

Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога

Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога - РИА Новости, 08.12.2023

Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога

Президент РФ Владимир Путин не колебался, когда согласился баллотироваться на новый президентский срок, рассказал РИА Новости комбат "Спарты" Артем Жога,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:39

2023-12-08T14:39

2023-12-08T14:40

политика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914443988_45:0:2767:1531_1920x0_80_0_0_5b76c0bad9dd26bed09b2f55958f73ba.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не колебался, когда согласился баллотироваться на новый президентский срок, рассказал РИА Новости комбат "Спарты" Артем Жога, попросивший российского лидера о выдвижении. "Нет, не колебался. У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", - сказал Жога.

https://ria.ru/20231208/zhoga-1914614106.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, россия