https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога - РИА Новости, 08.12.2023
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога
Президент РФ Владимир Путин не колебался, когда согласился баллотироваться на новый президентский срок, рассказал РИА Новости комбат "Спарты" Артем Жога,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:39
2023-12-08T14:39
2023-12-08T14:40
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не колебался, когда согласился баллотироваться на новый президентский срок, рассказал РИА Новости комбат "Спарты" Артем Жога, попросивший российского лидера о выдвижении. "Нет, не колебался. У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", - сказал Жога.
https://ria.ru/20231208/zhoga-1914614106.html
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога
Артем Жога: Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок