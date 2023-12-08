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Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога - РИА Новости, 08.12.2023
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14:39 08.12.2023 (обновлено: 14:40 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога - РИА Новости, 08.12.2023
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога
Президент РФ Владимир Путин не колебался, когда согласился баллотироваться на новый президентский срок, рассказал РИА Новости комбат "Спарты" Артем Жога,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:39
2023-12-08T14:40
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не колебался, когда согласился баллотироваться на новый президентский срок, рассказал РИА Новости комбат "Спарты" Артем Жога, попросивший российского лидера о выдвижении. "Нет, не колебался. У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", - сказал Жога.
https://ria.ru/20231208/zhoga-1914614106.html
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок, заявил Жога

Артем Жога: Путин не колебался, когда согласился выдвигаться на новый срок

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не колебался, когда согласился баллотироваться на новый президентский срок, рассказал РИА Новости комбат "Спарты" Артем Жога, попросивший российского лидера о выдвижении.
«
"Нет, не колебался. У нас президент принимает решения не колеблясь, он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах", - сказал Жога.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах
14:30
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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