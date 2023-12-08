https://ria.ru/20231208/putin-1914612646.html

"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок

"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок - РИА Новости, 08.12.2023

"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок

"Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты и сделает всё для его победы, сообщил вице-спикер Госдумы от "Единой РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:28

2023-12-08T14:28

2023-12-08T16:09

единая россия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты и сделает всё для его победы, сообщил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов."Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты Российской Федерации и сделает всё для победы нашего лидера на предстоящих выборах", - сообщил Неверов в своем Telegram-канале."В период тяжелых испытаний, через которые проходит Россия, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы" - добавил он.Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.

https://ria.ru/20231208/vybory-1914551629.html

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единая россия, владимир путин, россия