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"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок
"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок - РИА Новости, 08.12.2023
"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок
"Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты и сделает всё для его победы, сообщил вице-спикер Госдумы от "Единой РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:28
2023-12-08T14:28
2023-12-08T16:09
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты и сделает всё для его победы, сообщил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов."Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты Российской Федерации и сделает всё для победы нашего лидера на предстоящих выборах", - сообщил Неверов в своем Telegram-канале."В период тяжелых испытаний, через которые проходит Россия, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы" - добавил он.Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
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единая россия, владимир путин, россия
Единая Россия, Владимир Путин, Россия
"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на новый срок
Неверов: "Единая Россия" сделает все для победы Путина на президентских выборах
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты и сделает всё для его победы, сообщил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.
"Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты Российской Федерации и сделает всё для победы нашего лидера на предстоящих выборах", - сообщил Неверов в своем Telegram-канале.
"В период тяжелых испытаний, через которые проходит Россия
, он объединяет наш многонациональный и многоконфессиональный народ ради того, чтобы работать над укреплением суверенитета и обороноспособности нашей страны, защиты и поддержки граждан, развития экономики и социальной сферы" - добавил он.
Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России - в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.
В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома"