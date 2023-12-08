https://ria.ru/20231208/putin-1914611412.html

Артем Жога прокомментировал слова Путина о выдвижении на новый срок

Артем Жога прокомментировал слова Путина о выдвижении на новый срок - РИА Новости, 08.12.2023

Артем Жога прокомментировал слова Путина о выдвижении на новый срок

Отец Героя России Герой ДНР Артем Жога сказал, что он очень рад, что президент РФ Владимир Путин услышал просьбу о выдвижении, и вся Россия его поддерживает. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:26

2023-12-08T14:26

2023-12-08T14:55

политика

россия

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Отец Героя России Герой ДНР Артем Жога сказал, что он очень рад, что президент РФ Владимир Путин услышал просьбу о выдвижении, и вся Россия его поддерживает."Президент сказал, что он будет баллотироваться на выборах президента РФ. Мы все, я с уверенностью это говорю, на воссоединенных территориях, вся Россия, мы его поддерживаем. Это наш президент, с Владимиром Владимировичем победа будет за нами. Мы очень рады, что он услышал нашу просьбу", - сказал Жога журналистам.Путин сказал, что времена бывают разные, но он будет с народом, сообщил комбат "Спарты" Артем Жога, попросивший российского лидера о выдвижении."Он (Путин) сказал, что времена всегда бывают разные, трудные и тяжелые, но на данный момент он будет с народом, он будет баллотироваться", - сказал Жога журналистам.Жогу также спросили, почему он задал Путину вопрос именно сегодня."Я не каждый день в Кремле, я не каждый день вижу Владимира Владимировича (Путина) так близко", - пояснил он.

https://ria.ru/20231208/putin-1914617527.html

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политика, россия, владимир путин, донецкая народная республика