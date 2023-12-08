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Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества - РИА Новости, 08.12.2023
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13:39 08.12.2023 (обновлено: 15:30 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914597433.html
Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества
Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества - РИА Новости, 08.12.2023
Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества
Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:39
2023-12-08T15:30
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества.&quot;Уверен, вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: &quot;Мы и наши боевые товарищи для вас постарались. Мы жили, работали и сражались для вашего будущего&quot;. И они будут нами гордиться. С праздником, с Днем Героев Отечества&quot;, — сказал глава государства во время церемонии вручения медали &quot;Золотая Звезда&quot; Героям России в Кремле.По его словам, сегодня неразрывны и питают друг друга "ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества". Граждан страны, отметил президент, "объединяет искренняя, сердечная любовь к России, она помогает идти вперед, делать еще больше, преодолевать любые препятствия"."Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности", — заявил Путин.Один из награжденных выступил с небольшим ответным словом. По окончании церемонии президент поздравил военнослужащих и попросил передать добрые слова боевым товарищам."Как мы видим, герои наши — люди немногословные. Но они слово свое говорят на поле боя. И дела, которые они делают, говорят за них. &lt;...&gt; Страна не только сегодня, в день награждения, а каждый день смотрит за вами, надеется на вас. И поздравляет вас с сегодняшними наградами", — заключил российский лидер.День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Эта памятная дата посвящена кавалерам самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества

Путин поздравил россиян с наступающим 9 декабря Днем Героев Отечества

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества.
«

"Уверен, вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: "Мы и наши боевые товарищи для вас постарались. Мы жили, работали и сражались для вашего будущего". И они будут нами гордиться. С праздником, с Днем Героев Отечества", — сказал глава государства во время церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героям России в Кремле.

По его словам, сегодня неразрывны и питают друг друга "ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества". Граждан страны, отметил президент, "объединяет искренняя, сердечная любовь к России, она помогает идти вперед, делать еще больше, преодолевать любые препятствия".
"Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности", — заявил Путин.
Один из награжденных выступил с небольшим ответным словом. По окончании церемонии президент поздравил военнослужащих и попросил передать добрые слова боевым товарищам.
"Как мы видим, герои наши — люди немногословные. Но они слово свое говорят на поле боя. И дела, которые они делают, говорят за них. <...> Страна не только сегодня, в день награждения, а каждый день смотрит за вами, надеется на вас. И поздравляет вас с сегодняшними наградами", — заключил российский лидер.
День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Эта памятная дата посвящена кавалерам самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В Москве с 5 по 9 декабря пройдут празднования Дня героев Отечества
2 декабря, 10:11
 
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