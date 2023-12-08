https://ria.ru/20231208/putin-1914597433.html

Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества

Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества - РИА Новости, 08.12.2023

Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества

Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:39

2023-12-08T13:39

2023-12-08T15:30

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем Героев Отечества."Уверен, вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей и сможем сказать нашим детям и внукам: "Мы и наши боевые товарищи для вас постарались. Мы жили, работали и сражались для вашего будущего". И они будут нами гордиться. С праздником, с Днем Героев Отечества", — сказал глава государства во время церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героям России в Кремле.По его словам, сегодня неразрывны и питают друг друга "ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества". Граждан страны, отметил президент, "объединяет искренняя, сердечная любовь к России, она помогает идти вперед, делать еще больше, преодолевать любые препятствия"."Миллионы граждан России полны решимости быть вместе со страной и перед лицом испытаний поступать так, как должно и справедливо. Я знаю, вижу это на встречах с нашими людьми, чувствую их настрой, их стремление к солидарности", — заявил Путин.Один из награжденных выступил с небольшим ответным словом. По окончании церемонии президент поздравил военнослужащих и попросил передать добрые слова боевым товарищам."Как мы видим, герои наши — люди немногословные. Но они слово свое говорят на поле боя. И дела, которые они делают, говорят за них. <...> Страна не только сегодня, в день награждения, а каждый день смотрит за вами, надеется на вас. И поздравляет вас с сегодняшними наградами", — заключил российский лидер.День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Эта памятная дата посвящена кавалерам самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

https://ria.ru/20231202/geroi-1913313235.html

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общество, владимир путин, россия