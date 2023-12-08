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Путин начал вручение наград Героям Российской Федерации - РИА Новости, 08.12.2023
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13:37 08.12.2023 (обновлено: 13:43 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914596549.html
Путин начал вручение наград Героям Российской Федерации
Путин начал вручение наград Героям Российской Федерации - РИА Новости, 08.12.2023
Путин начал вручение наград Героям Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды РФ в Кремле. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:37
2023-12-08T13:43
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды РФ в Кремле. Церемония проходит в Георгиевском зале. Среди награждаемых старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.
https://ria.ru/20231208/putin-1914581765.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин начал вручение наград Героям Российской Федерации

Путин начал вручение наград Героям Российской Федерации в Георгиевском зале

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды РФ в Кремле.
Церемония проходит в Георгиевском зале.
Среди награждаемых старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.
LIVE: Путин на церемонии вручения медалей Героям России - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин на церемонии вручения медалей Героям России. Прямая трансляция
13:31
 
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