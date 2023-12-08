https://ria.ru/20231208/putin-1914534513.html
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 08.12.2023
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту Владимиру Путину доверяют более 78 процентов граждан России, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:28
2023-12-08T10:28
2023-12-08T13:44
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президенту Владимиру Путину доверяют более 78 процентов граждан России, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Исследование показало, что у 78,5 процента респондентов российский лидер взывает доверие, и только у 17,3 процента — нет.Кроме того, 75,8 процента опрошенных заявили, что одобряют деятельность Путина, и лишь 14,8 процента — нет.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 27 ноября по 3 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Она построена на основе полного списка номеров, задействованных на территории страны. Для этой случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), одного процента.
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вциом, владимир путин, россия, общество
ВЦИОМ, Владимир Путин, Россия, Общество
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Президенту Владимиру Путину доверяют более 78 процентов граждан России, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
Исследование показало, что у 78,5 процента респондентов российский лидер взывает доверие, и только у 17,3 процента — нет.
Кроме того, 75,8 процента опрошенных заявили, что одобряют деятельность Путина, и лишь 14,8 процента — нет.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" проводился с 27 ноября по 3 декабря среди 1600 респондентов старше 18 лет.
Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Она построена на основе полного списка номеров, задействованных на территории страны. Для этой случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), одного процента.
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