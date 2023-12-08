https://ria.ru/20231208/putin-1914533004.html
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 08.12.2023
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, свидетельствует опрос ФОМ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:22
2023-12-08T10:22
2023-12-08T10:22
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, свидетельствует опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 77% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту одобряют 79% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 11%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 1-3 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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фонд "общественное мнение", владимир путин, россия, общество
Фонд "Общественное мнение", Владимир Путин, Россия, Общество
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ: 77% россиян доверяют Путину, 79% одобряют его деятельность