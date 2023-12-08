Рейтинг@Mail.ru
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/putin-1914533004.html
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 08.12.2023
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, свидетельствует опрос ФОМ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:22
2023-12-08T10:22
фонд "общественное мнение"
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914369669_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_acf03bf27a45650c9bb3ffbd45baacdd.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, свидетельствует опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 77% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения. Деятельность главы государства на своем посту одобряют 79% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 11%. Опрос "ФОМнибус" был проведен 1-3 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20231207/putin-1914450043.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914369669_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_da62d60b9bb0f4f91e95be52c62ec1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд "общественное мнение", владимир путин, россия, общество
Фонд "Общественное мнение", Владимир Путин, Россия, Общество
Путину доверяют 77 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: 77% россиян доверяют Путину, 79% одобряют его деятельность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% россиян, а его деятельность одобряют 79%, свидетельствует опрос ФОМ.
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 77% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства на своем посту одобряют 79% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 11%.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 1-3 декабря 2023 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин выступает с темой Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
"Больше не бензоколонка". Путин рассказал об изменениях в экономике
Вчера, 18:22
 
Фонд "Общественное мнение"Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала