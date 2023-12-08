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Он близок. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 08.12.2023 (обновлено: 10:55 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914519551.html
Он близок. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине
Он близок. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 08.12.2023
Он близок. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине
Приближающаяся победа России в конфликте на Украине испугала Европу, пишет обозреватель Кон Кафлин в газете The Telegraph. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:54
2023-12-08T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
европа
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Приближающаяся победа России в конфликте на Украине испугала Европу, пишет обозреватель Кон Кафлин в газете The Telegraph."Нельзя игнорировать возможность того, что Путин выйдет победителем из этого конфликта со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы. Такой сценарий стал бы серьезной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвет его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки", — говорится в публикации. В статье отмечается, что неспособность Киева совершить решающий прорыв в летнем контрнаступлении свела практически на нет оптимистичные прогнозы Владимира Зеленского и его военачальников о победе."В результате их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение", — пишет автор.По его мнению, даже в администрации президента США Джо Байдена уже бытует мнение, что ее интересам лучше послужило бы давление на Зеленского с целью заключения мира с Путиным, а не продолжение военной кампании, шансов победить в которой у Киева мало.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1913920689.html
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в мире, россия, владимир путин, европа, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Европа, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Он близок. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине

The Telegraph: Европа испугалась приближающейся победы России на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Приближающаяся победа России в конфликте на Украине испугала Европу, пишет обозреватель Кон Кафлин в газете The Telegraph.
"Нельзя игнорировать возможность того, что Путин выйдет победителем из этого конфликта со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы. Такой сценарий стал бы серьезной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвет его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что неспособность Киева совершить решающий прорыв в летнем контрнаступлении свела практически на нет оптимистичные прогнозы Владимира Зеленского и его военачальников о победе.
"В результате их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение", — пишет автор.
По его мнению, даже в администрации президента США Джо Байдена уже бытует мнение, что ее интересам лучше послужило бы давление на Зеленского с целью заключения мира с Путиным, а не продолжение военной кампании, шансов победить в которой у Киева мало.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинЕвропаУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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