"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ
Немецкий бизнесмен Дотком: визит Путина в ОАЭ знаменует новый миропорядок
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Поездка Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
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"Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх. СМИ Пентагона называют Путина "международно изолированным", — заявил бизнесмен.
В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.