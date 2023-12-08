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"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ - РИА Новости, 08.12.2023
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05:02 08.12.2023 (обновлено: 08:40 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/putin-1914507308.html
"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ
"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ - РИА Новости, 08.12.2023
"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ
Поездка Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T05:02
2023-12-08T08:40
в мире
цены на нефть
оаэ
саудовская аравия
ближний восток
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Поездка Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.&quot;Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх. СМИ Пентагона называют Путина &quot;международно изолированным&quot;, — заявил бизнесмен.В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
https://ria.ru/20231207/vizit-1914388435.html
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в мире, цены на нефть, оаэ, саудовская аравия, ближний восток, владимир путин, megaupload, министерство обороны сша
В мире, Цены на нефть, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Владимир Путин, Megaupload, Министерство обороны США
"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ

Немецкий бизнесмен Дотком: визит Путина в ОАЭ знаменует новый миропорядок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Поездка Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«

"Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх. СМИ Пентагона называют Путина "международно изолированным", — заявил бизнесмен.

В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Арабский эксперт прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Вчера, 15:29
 
В миреЦены на нефтьОАЭСаудовская АравияБлижний ВостокВладимир ПутинMegauploadМинистерство обороны США
 
 
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