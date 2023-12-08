https://ria.ru/20231208/putin-1914507308.html

"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ

"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ - РИА Новости, 08.12.2023

"Просто посмотрите". В Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ

Поездка Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:02

2023-12-08T05:02

2023-12-08T08:40

в мире

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саудовская аравия

ближний восток

владимир путин

megaupload

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Поездка Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх. СМИ Пентагона называют Путина "международно изолированным", — заявил бизнесмен.В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

https://ria.ru/20231207/vizit-1914388435.html

оаэ

саудовская аравия

ближний восток

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в мире, цены на нефть, оаэ, саудовская аравия, ближний восток, владимир путин, megaupload, министерство обороны сша