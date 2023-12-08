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Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост трещин
Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост трещин - РИА Новости, 08.12.2023
Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост трещин
Инженеры МАИ и ОКБ имени Люльки проведут исследование, в ходе которого впервые будут изучены процессы образования и роста усталостных трещин в дисках турбин и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T03:05
2023-12-08T03:05
2023-12-08T13:26
наука
технологии
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Инженеры МАИ и ОКБ имени Люльки проведут исследование, в ходе которого впервые будут изучены процессы образования и роста усталостных трещин в дисках турбин и компрессоров, которые входят в число важнейших деталей газотурбинных двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В готовых деталях вероятно образование внутренних дефектов, от которых может зародиться усталостная трещина. Наша работа посвящена исследованию скорости роста таких трещин и их влияния на ресурс дисков … Важно отметить, что для отечественных сплавов, используемых при производстве дисков ГТД, такое исследование проводится впервые", - приводит пресс-служба слова аспиранта МАИ, ведущего конструктора управления прочности ОКБ имени Люльки Дмитрия Немцева. Он пояснил, что диски турбины и компрессора вместе с лопатками вращаются в двигателе с высокой скоростью, поэтому их разрушение может привести к катастрофическим последствиям. Диски производятся по технологии горячего изостатического прессования металлических гранул малой величины, порядка 50–150 микрометров, рассказал конструктор. Для проведения испытаний российские разработчики предложили цилиндрические образцы с уже заложенным в них внутренним дефектом. С их помощью удалось снизить стоимость исследований, которые, например, за рубежом проводятся на плоских образцах с использованием вакуумной печи. "По результатам экспериментов на ряде образцов специалистам удалось определить зависимость скорости роста трещины от внутренних дефектов. В рамках дальнейших исследований запланированы изменения размеров образцов, нагрузки и температуры испытаний", - поделились в пресс-службе планами на будущее.Исследование в ноябре 2023 года было представлено на Всероссийском межотраслевом молодёжном конкурсе научно-технических работ и проектов "Молодёжь и будущее авиации и космонавтики" и вошло в число лучших участников. Результаты работ помогут повысить достоверность расчётов ресурса дисков, что позволит, не прибегая к избыточной консервативной оценке, наиболее полно использовать возможности деталей и продлить время эксплуатации серийных двигателей, работающих в интенсивных условиях.
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технологии, московский авиационный институт, россия, наука
Наука, Технологии, Московский авиационный институт, Россия, Наука
Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост трещин
Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост усталостных трещин
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Инженеры МАИ и ОКБ имени Люльки проведут исследование, в ходе которого впервые будут изучены процессы образования и роста усталостных трещин в дисках турбин и компрессоров, которые входят в число важнейших деталей газотурбинных двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"В готовых деталях вероятно образование внутренних дефектов, от которых может зародиться усталостная трещина. Наша работа посвящена исследованию скорости роста таких трещин и их влияния на ресурс дисков … Важно отметить, что для отечественных сплавов, используемых при производстве дисков ГТД, такое исследование проводится впервые", - приводит пресс-служба слова аспиранта МАИ, ведущего конструктора управления прочности ОКБ имени Люльки Дмитрия Немцева.
Он пояснил, что диски турбины и компрессора вместе с лопатками вращаются в двигателе с высокой скоростью, поэтому их разрушение может привести к катастрофическим последствиям. Диски производятся по технологии горячего изостатического прессования металлических гранул малой величины, порядка 50–150 микрометров, рассказал конструктор.
Для проведения испытаний российские разработчики предложили цилиндрические образцы с уже заложенным в них внутренним дефектом. С их помощью удалось снизить стоимость исследований, которые, например, за рубежом проводятся на плоских образцах с использованием вакуумной печи.
"По результатам экспериментов на ряде образцов специалистам удалось определить зависимость скорости роста трещины от внутренних дефектов. В рамках дальнейших исследований запланированы изменения размеров образцов, нагрузки и температуры испытаний", - поделились в пресс-службе планами на будущее.
Исследование в ноябре 2023 года было представлено на Всероссийском межотраслевом молодёжном конкурсе научно-технических работ и проектов "Молодёжь и будущее авиации и космонавтики" и вошло в число лучших участников. Результаты работ помогут повысить достоверность расчётов ресурса дисков, что позволит, не прибегая к избыточной консервативной оценке, наиболее полно использовать возможности деталей и продлить время эксплуатации серийных двигателей, работающих в интенсивных условиях.
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