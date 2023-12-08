https://ria.ru/20231208/proverka-1914504663.html

Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост трещин

Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост трещин - РИА Новости, 08.12.2023

Российские сплавы для дисков авиадвигателей проверят на рост трещин

Инженеры МАИ и ОКБ имени Люльки проведут исследование, в ходе которого впервые будут изучены процессы образования и роста усталостных трещин в дисках турбин и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T03:05

2023-12-08T03:05

2023-12-08T13:26

наука

технологии

московский авиационный институт

россия

наука

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Инженеры МАИ и ОКБ имени Люльки проведут исследование, в ходе которого впервые будут изучены процессы образования и роста усталостных трещин в дисках турбин и компрессоров, которые входят в число важнейших деталей газотурбинных двигателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "В готовых деталях вероятно образование внутренних дефектов, от которых может зародиться усталостная трещина. Наша работа посвящена исследованию скорости роста таких трещин и их влияния на ресурс дисков … Важно отметить, что для отечественных сплавов, используемых при производстве дисков ГТД, такое исследование проводится впервые", - приводит пресс-служба слова аспиранта МАИ, ведущего конструктора управления прочности ОКБ имени Люльки Дмитрия Немцева. Он пояснил, что диски турбины и компрессора вместе с лопатками вращаются в двигателе с высокой скоростью, поэтому их разрушение может привести к катастрофическим последствиям. Диски производятся по технологии горячего изостатического прессования металлических гранул малой величины, порядка 50–150 микрометров, рассказал конструктор. Для проведения испытаний российские разработчики предложили цилиндрические образцы с уже заложенным в них внутренним дефектом. С их помощью удалось снизить стоимость исследований, которые, например, за рубежом проводятся на плоских образцах с использованием вакуумной печи. "По результатам экспериментов на ряде образцов специалистам удалось определить зависимость скорости роста трещины от внутренних дефектов. В рамках дальнейших исследований запланированы изменения размеров образцов, нагрузки и температуры испытаний", - поделились в пресс-службе планами на будущее.Исследование в ноябре 2023 года было представлено на Всероссийском межотраслевом молодёжном конкурсе научно-технических работ и проектов "Молодёжь и будущее авиации и космонавтики" и вошло в число лучших участников. Результаты работ помогут повысить достоверность расчётов ресурса дисков, что позволит, не прибегая к избыточной консервативной оценке, наиболее полно использовать возможности деталей и продлить время эксплуатации серийных двигателей, работающих в интенсивных условиях.

https://ria.ru/20231012/manturov-1902372259.html

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технологии, московский авиационный институт, россия, наука