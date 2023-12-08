https://ria.ru/20231208/proryv-1914500933.html

Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте

Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте - РИА Новости, 08.12.2023

Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте

Переговоры Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению американского влияния в регионе, заявил китайский политолог Чжао Лун в РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T00:55

2023-12-08T00:55

2023-12-08T10:46

в мире

цены на нефть

россия

оаэ

саудовская аравия

владимир путин

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

мухаммед бен заид аль нахайян

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению американского влияния в регионе, заявил китайский политолог Чжао Лун в интервью порталу Kankan News."Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе. Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом", — считает эксперт.Аналитик обратил внимание на политический подтекст ближневосточной поездки российского президента. По мнению эксперта, успешные визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые традиционно поддерживают близкие отношения с Вашингтоном, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.Чжао отметил также экономическое влияние дипломатических маневров Путина. Политолог заявил, что сходство во взглядах Москвы и Эр-Рияда на вопрос о снижении нефтедобычи ради высоких цен позволит России "увеличить доходы и экономическую устойчивость"."Пока американская помощь Украине иссякает, Россия совершает дипломатический прорыв", — говорится в заключении.В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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