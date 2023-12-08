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Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте - РИА Новости, 08.12.2023
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00:55 08.12.2023 (обновлено: 10:46 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/proryv-1914500933.html
Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте
Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте - РИА Новости, 08.12.2023
Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте
Переговоры Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению американского влияния в регионе, заявил китайский политолог Чжао Лун в РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T00:55
2023-12-08T10:46
в мире
цены на нефть
россия
оаэ
саудовская аравия
владимир путин
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению американского влияния в регионе, заявил китайский политолог Чжао Лун в интервью порталу Kankan News."Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе. Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом", — считает эксперт.Аналитик обратил внимание на политический подтекст ближневосточной поездки российского президента. По мнению эксперта, успешные визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые традиционно поддерживают близкие отношения с Вашингтоном, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.Чжао отметил также экономическое влияние дипломатических маневров Путина. Политолог заявил, что сходство во взглядах Москвы и Эр-Рияда на вопрос о снижении нефтедобычи ради высоких цен позволит России "увеличить доходы и экономическую устойчивость".&quot;Пока американская помощь Украине иссякает, Россия совершает дипломатический прорыв&quot;, — говорится в заключении.В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231207/putin-1914366384.html
https://ria.ru/20231207/vizit-1914248211.html
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в мире, цены на нефть, россия, оаэ, саудовская аравия, владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), мухаммед бен заид аль нахайян, сша, украина, иран
В мире, Цены на нефть, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, США, Украина, Иран
Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте

Kankan Xinwen: визит Путина на Ближний Восток ударил по влиянию США в регионе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению американского влияния в регионе, заявил китайский политолог Чжао Лун в интервью порталу Kankan News.
"Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе. Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом", — считает эксперт.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
На Западе неожиданно прокомментировали визит Путина на Ближний Восток
Вчера, 14:31
Аналитик обратил внимание на политический подтекст ближневосточной поездки российского президента. По мнению эксперта, успешные визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые традиционно поддерживают близкие отношения с Вашингтоном, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.
Чжао отметил также экономическое влияние дипломатических маневров Путина. Политолог заявил, что сходство во взглядах Москвы и Эр-Рияда на вопрос о снижении нефтедобычи ради высоких цен позволит России "увеличить доходы и экономическую устойчивость".
«

"Пока американская помощь Украине иссякает, Россия совершает дипломатический прорыв", — говорится в заключении.

В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Украинцы расплакались из-за визита Путина в ОАЭ
Вчера, 03:01
 
В миреЦены на нефтьРоссияОАЭСаудовская АравияВладимир ПутинМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Мухаммед бен Заид Аль НахайянСШАУкраинаИран
 
 
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