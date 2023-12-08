Ударили по Штатам. СМИ сообщили о прорыве России на важном фронте
Kankan Xinwen: визит Путина на Ближний Восток ударил по влиянию США в регионе
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с лидерами ближневосточных государств способствуют уменьшению американского влияния в регионе, заявил китайский политолог Чжао Лун в интервью порталу Kankan News.
"Прямые контакты России с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном не только повысят репутацию и укрепят позиции Москвы как авторитетного и активного участника ближневосточной геополитической повестки, но и позволят ей сократить американское влияние и изменить стратегический расклад в регионе. Иными словами, Путин убил двух зайцев одним выстрелом", — считает эксперт.
Аналитик обратил внимание на политический подтекст ближневосточной поездки российского президента. По мнению эксперта, успешные визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые традиционно поддерживают близкие отношения с Вашингтоном, подчеркивают ограниченность западных санкций против России.
Чжао отметил также экономическое влияние дипломатических маневров Путина. Политолог заявил, что сходство во взглядах Москвы и Эр-Рияда на вопрос о снижении нефтедобычи ради высоких цен позволит России "увеличить доходы и экономическую устойчивость".
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"Пока американская помощь Украине иссякает, Россия совершает дипломатический прорыв", — говорится в заключении.
В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Затем Путин посетил с визитом Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
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