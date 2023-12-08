https://ria.ru/20231208/proekt-1914713029.html

Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе

Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе - РИА Новости, 08.12.2023

Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе

Китай полностью поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:53

2023-12-08T19:53

2023-12-08T20:15

в мире

китай

оаэ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg

ООН, 8 дек – РИА Новости. Китай полностью поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь."Проект резолюции, представленный ОАЭ от имени арабских государств, отражает универсальное ядро международного сообщества и представляет правильное направление для восстановления мира. Китай полностью поддерживает его и присоединился к числу авторов данного проекта резолюции", - сказал Чжан Цзюнь.В пятницу планируется голосование по проекту резолюции ОАЭ, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.

китай

оаэ

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, оаэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль