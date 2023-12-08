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Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
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19:53 08.12.2023 (обновлено: 20:15 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/proekt-1914713029.html
Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе
Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе
Китай полностью поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:53
2023-12-08T20:15
в мире
китай
оаэ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Китай полностью поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь."Проект резолюции, представленный ОАЭ от имени арабских государств, отражает универсальное ядро международного сообщества и представляет правильное направление для восстановления мира. Китай полностью поддерживает его и присоединился к числу авторов данного проекта резолюции", - сказал Чжан Цзюнь.В пятницу планируется голосование по проекту резолюции ОАЭ, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.
китай
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в мире, китай, оаэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Китай, ОАЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе

Китай поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе

© AP Photo / Leo CorreaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Сектор Газа. Архивное фото
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Китай полностью поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
"Проект резолюции, представленный ОАЭ от имени арабских государств, отражает универсальное ядро международного сообщества и представляет правильное направление для восстановления мира. Китай полностью поддерживает его и присоединился к числу авторов данного проекта резолюции", - сказал Чжан Цзюнь.
В пятницу планируется голосование по проекту резолюции ОАЭ, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.
 
В миреКитайОАЭОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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