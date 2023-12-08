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Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе
Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе
Китай полностью поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:53
2023-12-08T19:53
2023-12-08T20:15
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Китай полностью поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь."Проект резолюции, представленный ОАЭ от имени арабских государств, отражает универсальное ядро международного сообщества и представляет правильное направление для восстановления мира. Китай полностью поддерживает его и присоединился к числу авторов данного проекта резолюции", - сказал Чжан Цзюнь.В пятницу планируется голосование по проекту резолюции ОАЭ, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.
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в мире, китай, оаэ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Китай, ОАЭ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Китай поддержал проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе
Китай поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе
ООН, 8 дек – РИА Новости. Китай полностью поддерживает проект резолюции ОАЭ с требованием к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.
"Проект резолюции, представленный ОАЭ от имени арабских государств, отражает универсальное ядро международного сообщества и представляет правильное направление для восстановления мира. Китай полностью поддерживает его и присоединился к числу авторов данного проекта резолюции", - сказал Чжан Цзюнь.
В пятницу планируется голосование по проекту резолюции ОАЭ, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа.