https://ria.ru/20231208/prodavets-1914604368.html

В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем

В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем - РИА Новости, 08.12.2023

В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем

В Москве арестовали продавца шаурмы, который погнался с разделочным ножом за покупателем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:02

2023-12-08T14:02

2023-12-08T15:12

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве арестовали продавца шаурмы, который погнался с разделочным ножом за покупателем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении ведомства.Задержанному предъявили обвинения по уголовной статье "Хулиганство".Инцидент произошел на Таганской улице в Москве около недели назад. Двадцатисемилетний продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за покупателем, который остался недоволен, и угрожал ему.

https://ria.ru/20211029/izbienie-1756859357.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва