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В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем
В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем
В Москве арестовали продавца шаурмы, который погнался с разделочным ножом за покупателем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:02
2023-12-08T14:02
2023-12-08T15:12
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве арестовали продавца шаурмы, который погнался с разделочным ножом за покупателем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении ведомства.Задержанному предъявили обвинения по уголовной статье "Хулиганство".Инцидент произошел на Таганской улице в Москве около недели назад. Двадцатисемилетний продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за покупателем, который остался недоволен, и угрожал ему.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем
В Москве арестовали продавца, погнавшегося с тесаком за недовольным покупателем
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
В Москве арестовали продавца шаурмы, который погнался с разделочным ножом за покупателем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
"С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении ведомства.
Задержанному предъявили обвинения по уголовной статье "Хулиганство".
Инцидент произошел на Таганской улице в Москве около недели назад. Двадцатисемилетний продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за покупателем, который остался недоволен, и угрожал ему.
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