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В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем - РИА Новости, 08.12.2023
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14:02 08.12.2023 (обновлено: 15:12 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/prodavets-1914604368.html
В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем
В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем
В Москве арестовали продавца шаурмы, который погнался с разделочным ножом за покупателем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:02
2023-12-08T15:12
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве арестовали продавца шаурмы, который погнался с разделочным ножом за покупателем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении ведомства.Задержанному предъявили обвинения по уголовной статье "Хулиганство".Инцидент произошел на Таганской улице в Москве около недели назад. Двадцатисемилетний продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за покупателем, который остался недоволен, и угрожал ему.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали продавца шаурмы, погнавшегося с ножом за покупателем

В Москве арестовали продавца, погнавшегося с тесаком за недовольным покупателем

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramАрестованный продавец шаурмы, погнавшийся с тесаком за покупателем в Москве
Арестованный продавец шаурмы, погнавшийся с тесаком за покупателем в Москве
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Арестованный продавец шаурмы, погнавшийся с тесаком за покупателем в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве арестовали продавца шаурмы, который погнался с разделочным ножом за покупателем, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении ведомства.
Задержанному предъявили обвинения по уголовной статье "Хулиганство".
Инцидент произошел на Таганской улице в Москве около недели назад. Двадцатисемилетний продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за покупателем, который остался недоволен, и угрожал ему.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
В Хабаровске покупатель сломал нос продавцу за просьбу надеть маску
29 октября 2021, 14:07
 
ПроисшествияМосква
 
 
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