https://ria.ru/20231208/probki-1914687692.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 08.12.2023

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:19

2023-12-08T18:19

2023-12-08T18:19

общество

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-востоке и юге. Плотное движение на Котельнической, Кремлевской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Сретенского, а также на Тверском бульваре, а также на улицах Пречистенка, Остоженка, Новый Арбат, Тверская. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе и востоке. Локальные трудности есть и на МКАД, в частности, на западе, северо-западе и юго-востоке. Скопления автомобилей отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов.

https://ria.ru/20231208/moskva-1914542141.html

москва

садовое кольцо (москва)

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общество, москва, садовое кольцо (москва)