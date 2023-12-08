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Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 08.12.2023
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18:19 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/probki-1914687692.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 08.12.2023
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:19
2023-12-08T18:19
общество
москва
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-востоке и юге. Плотное движение на Котельнической, Кремлевской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Сретенского, а также на Тверском бульваре, а также на улицах Пречистенка, Остоженка, Новый Арбат, Тверская. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе и востоке. Локальные трудности есть и на МКАД, в частности, на западе, северо-западе и юго-востоке. Скопления автомобилей отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов.
https://ria.ru/20231208/moskva-1914542141.html
москва
садовое кольцо (москва)
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общество, москва, садовое кольцо (москва)
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли девяти баллов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пробки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере, северо-востоке и юге.
Плотное движение на Котельнической, Кремлевской, Софийской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Сретенского, а также на Тверском бульваре, а также на улицах Пречистенка, Остоженка, Новый Арбат, Тверская.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на северо-западе и востоке. Локальные трудности есть и на МКАД, в частности, на западе, северо-западе и юго-востоке.
Скопления автомобилей отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Московские службы мониторят состояние дорог и чистят их от снега
10:55
 
ОбществоМоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
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