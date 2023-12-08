На границе Польши и Украины образовалась пробка из более чем трех тысяч фур
Госпогранслужба Украины: на границе с Польшей образовалась пробка из 3300 фур
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Очередь из 3300 фур образовалась на границе Украины с Польшей, больше всего на пункте пропуска "Шегини" - 1 200 грузовиков, а наиболее затруднено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", сообщил в пятницу представитель госпогранслужбы Андрей Демченко.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
"В Польше на границе с Украиной в очередях стоят около 3300 фур. 1200 - на пункте пропуска "Шегини" и 850 - возле пункта пропуска "Рава-Русская", - приводит слова Демченко украинское издание "Страна.ua".
Он отметил, что польские перевозчики блокируют четыре пропускных пункта. По его словам, особенно затруднено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".
Накануне компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила, что отправила первую партию из 23 фур, погрузив их в контейнерные поезда, в польский Славкув из украинского Скнилова, рейсы будут курсировать и в обратном направлении. По данным издания, услуга стоит около 1500 евро за машину.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.