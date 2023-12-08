https://ria.ru/20231208/printsipy-1914539978.html

Моор назвал новые принципы развития нефтегазовой отрасли России

Моор назвал новые принципы развития нефтегазовой отрасли России - РИА Новости, 08.12.2023

Моор назвал новые принципы развития нефтегазовой отрасли России

Работа нефтегазовой отрасли должна быть построена на принципе партнерства, консолидации усилий, а также единых стандартах, это будет способствовать появлению... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:48

2023-12-08T10:48

2023-12-08T10:48

тюменская область

тюмень

александр моор

россия

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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Работа нефтегазовой отрасли должна быть построена на принципе партнерства, консолидации усилий, а также единых стандартах, это будет способствовать появлению новых отечественных технологий и в целом развитию отрасли, заявил губернатор Александр Моор, выступая на технологическом саммите TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" в Тюмени. По мнению Моора, за последние полтора года достигнут большой прогресс во взаимоотношениях между заказчиками и подрядчиками в нефтегазовой отрасли, при этом ее открытость кратно выросла. "Сегодня мы с вами меняем принципы работы, которые формировались десятилетия назад. Теперь уже никто не сомневается, что она должна быть построена на принципе партнерства. Консолидировав усилия, объединив задачи, разработав единые стандарты, мы сможем говорить не только об импортозамещении, но и об опережающем и независимом развитии нефтегазовой отрасли", – подчеркнул губернатор. По словам Моора, важную роль в работе по интеграции вызовов нефтегазовой отрасли и возможностей отечественных сервисных и производственных компаний выполняет ассоциация "Нефтегазовый кластер", которая объединяет уже 140 участников, в том числе девять добывающих и четыре вертикально интегрированные компании. В регионе для кластера создают специальную инфраструктуру – промышленный технопарк "ДСК-500", который станет не только производственными площадями для резидентов, но и местом встречи с заказчиками, площадкой для кооперации, центром коллективного пользования и испытательной инфраструктуры. Технологический саммит был создан по поручению правительства РФ и по многочисленным запросам от компаний для решения критических запросов отрасли в области бурения и добычи, сообщили в пресс-службе Промышленно-энергетического форума TNF. Участие в саммите приняли около 600 экспертов, инженеров, руководителей сервисных компаний, научных и производственных институтов, заводов и крупнейших компаний нефтегазовой отрасли страны.

https://ria.ru/20231124/turpotok-1911639885.html

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тюмень, александр моор, россия