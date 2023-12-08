Приамурье откроет представительство инвестиционного агентства в Харбине
представительство
Вид Харбина. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек - РИА Новости. Официальное представительство агентства по привлечению инвестиций Амурской области откроется в 2024 году в Харбине, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов на встрече с секретарем комитета Коммунистической Партии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем.
Это первый визит секретаря в Россию. На встрече стороны обсудили развитие трансграничной инфраструктуры и международных перевозок. Глава Приамурья отметил, что китайские предприниматели серьёзно заинтересованы в инвестировании в Амурскую область.
"Поэтому в будущем году в Харбине начнет работу официальный представитель Агентства по привлечению инвестиций Амурской области", - приводит слова Орлова его пресс-служба.
Как отметил губернатор, взаимный товарооборот между Приамурьем и провинцией Хэйлунцзян за девять месяцев вырос на 75%. Границу пересекли более 240 тысяч человек, в том числе туристы, которые отправляются в Китай по безвизу.
"Сегодняшнюю нашу встречу рассматриваю как еще одну возможность "сверить часы" по отдельным позициям и наметить совместные планы на будущий год", - сказал Орлов.
В частности, предлагается перевести на круглосуточный режим пограничные пункты пропуска в районе моста Благовещенск - Хэйхэ до ввода в эксплуатацию постоянного автомобильного пункта пропуска Каникурган. Также стороны обсудили необходимость расширить список перевозимых грузов в пункте пропуска Хэйхэ, согласование проекта международного моста Джалинда - Мохэ, развитие международного воздушного сообщения между двумя регионами.
Среди совместных проектов с китайской компанией "Бэйдахуан" прорабатывается вопрос строительства двух заводов на территории региона: по переработке картофеля мощностью по сырью 140 тысяч тонн в год и по производству детского питания - молочных смесей, а также строительство элеватора для хранения на экспорт сои и кукурузы в Китай. Проекты получили поддержку министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
В Благовещенске китайскую делегацию познакомили с работой крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-логистического терминала "Каникурган", гости осмотрели строительные площадки нового автомобильного пункт пропуска через границу возле международного моста Благовещенск - Хэйхэ и трансграничной канатной дороги. Кроме того, гостей ознакомили с проектом территории "Золотая миля", где планируют создать центр российско-китайского делового сотрудничества.
Губернатор обратил внимание и на такое перспективное направление сотрудничества, как обмен детскими делегациями. Школы и вузы Благовещенска впечатлили китайских гостей. В частности, они посетили урок китайского языка в школе №16, где Сюй Цинь пообщался с учениками. А в Амурском госуниверситете делегации побывали в Научно-образовательном центре имени Константина Циолковского и познакомились с достижениями молодых ученых. Обе стороны уверены, что научно-образовательное сотрудничество будет способствовать развитию регионов и укреплению дружбы между молодежью России и Китая.