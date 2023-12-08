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В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие
В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие - РИА Новости, 08.12.2023
В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:03
2023-12-08T11:03
2023-12-08T11:04
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Ранее в пятницу на большей части Украины, в том числе в Днепропетровской области, звучал сигнал воздушной тревоги. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия