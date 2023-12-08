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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 08.12.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю

ВС РФ на краснолиманском направлении за неделю отразили 10 атак противника, ВСУ потеряли более 1445 военнослужащих и 33 единицы техники, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:05

2023-12-08T16:05

2023-12-08T16:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВС РФ на краснолиманском направлении за неделю отразили 10 атак противника, ВСУ потеряли более 1445 военнослужащих и 33 единицы техники, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ", - сообщили в Минобороны. Кроме того, поражены скопления живой силы 95-й десантно-штурмовой, 63-й и 66-й механизированных бригад, а также 12-й бригады спецназначения в районах Кировска, Торского, Ямполя и Серебрянки в ДНР. "Потери ВСУ на данном направлении составили более 1445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.

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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении 2023-12-08T16:05 true PT0M34S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф