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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю - РИА Новости, 08.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
ВС РФ на краснолиманском направлении за неделю отразили 10 атак противника, ВСУ потеряли более 1445 военнослужащих и 33 единицы техники, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:05
2023-12-08T16:05
2023-12-08T16:59
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. ВС РФ на краснолиманском направлении за неделю отразили 10 атак противника, ВСУ потеряли более 1445 военнослужащих и 33 единицы техники, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ", - сообщили в Минобороны. Кроме того, поражены скопления живой силы 95-й десантно-штурмовой, 63-й и 66-й механизированных бригад, а также 12-й бригады спецназначения в районах Кировска, Торского, Ямполя и Серебрянки в ДНР. "Потери ВСУ на данном направлении составили более 1445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - уточнили в ведомстве.
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
2023-12-08T16:05
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении за неделю
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли 1445 военных на Краснолиманском направлении