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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 08.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 350 украинских военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:51

2023-12-08T15:51

2023-12-08T15:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 350 украинских военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодку, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области. В результате боевых действий потери противника составили до 350-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область