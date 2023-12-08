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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 08.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 350 украинских военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:51
2023-12-08T15:51
2023-12-08T15:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 350 украинских военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодку, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области. В результате боевых действий потери противника составили до 350-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 350 военных на Херсонском направлении