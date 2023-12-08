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При аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург никто не пострадал
При аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург никто не пострадал - РИА Новости, 08.12.2023
При аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург никто не пострадал
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале заявил, что на борту самолёта Минеральные Воды — Санкт-Петербург авиакомпании... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:04
2023-12-08T20:04
2023-12-08T23:16
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ПЯТИГОРСК, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале заявил, что на борту самолёта Минеральные Воды — Санкт-Петербург авиакомпании "Россия" никто не пострадал после аварийной посадки в аэропорту вылета.Самолет рейсом "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета из-за кратковременного срабатывания датчика давления."Самолет вернулся в Минводы, он уже приземлился. По оперативной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Проводятся необходимые действия", – написал Владимиров.Минераловодским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК организована доследственная проверка по факту возвращения воздушного судна в аэропорт Минеральные Воды."Следователем выполняется весь комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и условий произошедшего", – сообщает Западное МСУТ СК в Telegram-канале.
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Туризм, Происшествия, Минеральные Воды, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Новости - Туризм
При аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург никто не пострадал
Владимиров: при аварийной посадке рейса Минводы — Петербург пострадавших нет