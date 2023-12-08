Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:28 08.12.2023 (обновлено: 19:51 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/posadka-1914709232.html
Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург
Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург - РИА Новости, 08.12.2023
Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург
Самолет рейса "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета в Ставропольском крае, сказал РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:28
2023-12-08T19:51
россия
туризм
минеральные воды
происшествия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
ПЯТИГОРСК, 8 дек – РИА Новости. Самолет рейса "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета в Ставропольском крае, сказал РИА Новости источник в аэропорту."Самолет "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" совершил аварийную посадку в 19:13 мск на территории аэропорта вылета", — рассказал источник.Как рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "Россия", инцидент произошел из-за ошибки датчика."Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет приземлился в 19:13 мск", — уточнил собеседник агентства.Пострадавших нет, уточнили в авиакомпании. Специалисты технических служб осматривают воздушное судно.
https://ria.ru/20231208/samolet-1914512705.html
россия
минеральные воды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, минеральные воды, происшествия, новости - туризм
Россия, Туризм, Минеральные Воды, Происшествия, Новости - Туризм
Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург

Рейс Минеральные Воды — Петербург компании "Россия" совершил аварийную посадку

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 8 дек – РИА Новости. Самолет рейса "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета в Ставропольском крае, сказал РИА Новости источник в аэропорту.
«
"Самолет "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" совершил аварийную посадку в 19:13 мск на территории аэропорта вылета", — рассказал источник.
Как рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "Россия", инцидент произошел из-за ошибки датчика.
"Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет приземлился в 19:13 мск", — уточнил собеседник агентства.
Пострадавших нет, уточнили в авиакомпании. Специалисты технических служб осматривают воздушное судно.
Самолет Боинг 737-800, следовавший рейсом Новосибирск-Москва и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В СК рассказали о причине экстренной посадки самолета в Новосибирске
07:14
 
ТуризмРоссияМинеральные ВодыПроисшествияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала