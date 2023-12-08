https://ria.ru/20231208/posadka-1914709232.html

Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург

Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург - РИА Новости, 08.12.2023

Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург

Самолет рейса "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета в Ставропольском крае, сказал РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:28

2023-12-08T19:28

2023-12-08T19:51

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ПЯТИГОРСК, 8 дек – РИА Новости. Самолет рейса "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета в Ставропольском крае, сказал РИА Новости источник в аэропорту."Самолет "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" совершил аварийную посадку в 19:13 мск на территории аэропорта вылета", — рассказал источник.Как рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "Россия", инцидент произошел из-за ошибки датчика."Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет приземлился в 19:13 мск", — уточнил собеседник агентства.Пострадавших нет, уточнили в авиакомпании. Специалисты технических служб осматривают воздушное судно.

https://ria.ru/20231208/samolet-1914512705.html

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россия, минеральные воды, происшествия, новости - туризм