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Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург
Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург - РИА Новости, 08.12.2023
Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург
Самолет рейса "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета в Ставропольском крае, сказал РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:28
2023-12-08T19:28
2023-12-08T19:51
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ПЯТИГОРСК, 8 дек – РИА Новости. Самолет рейса "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета в Ставропольском крае, сказал РИА Новости источник в аэропорту."Самолет "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" совершил аварийную посадку в 19:13 мск на территории аэропорта вылета", — рассказал источник.Как рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "Россия", инцидент произошел из-за ошибки датчика."Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет приземлился в 19:13 мск", — уточнил собеседник агентства.Пострадавших нет, уточнили в авиакомпании. Специалисты технических служб осматривают воздушное судно.
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Источник сообщил об аварийной посадке рейса Минеральные Воды — Петербург
Рейс Минеральные Воды — Петербург компании "Россия" совершил аварийную посадку
ПЯТИГОРСК, 8 дек – РИА Новости. Самолет рейса "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета в Ставропольском крае, сказал РИА Новости источник в аэропорту.
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"Самолет "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" совершил аварийную посадку в 19:13 мск на территории аэропорта вылета", — рассказал источник.
Как рассказал РИА Новости представитель авиакомпании "Россия", инцидент произошел из-за ошибки датчика.
"Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды — Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет приземлился в 19:13 мск", — уточнил собеседник агентства.
Пострадавших нет, уточнили в авиакомпании. Специалисты технических служб осматривают воздушное судно.
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