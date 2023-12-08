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Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО

Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2023

Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО

Маскировочные сети, блокираторы дронов, спальные мешки и рюкзаки отправили из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции, сообщает в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:06

2023-12-08T13:06

2023-12-08T13:06

надежные люди

волгоград

волгоградская область

вооруженные силы рф

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ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Маскировочные сети, блокираторы дронов, спальные мешки и рюкзаки отправили из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. "Блокираторы дронов, тепловизионные прицелы, маскировочные сети — очередную партию спецгруза оперативно собрала и передала участникам СВО Волгоградская область", - говорится в сообщении властей. Также были отправлены спальные мешки и тактические рюкзаки. Отмечается, что заявка на спецоборудование поступила от командиров войсковых частей. По данным администрации, вещи и техника были закуплены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, волгоградская область, вооруженные силы рф, фото