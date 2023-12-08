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Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2023
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13:06 08.12.2023
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Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО
Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО
Маскировочные сети, блокираторы дронов, спальные мешки и рюкзаки отправили из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции, сообщает в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:06
2023-12-08T13:06
надежные люди
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Маскировочные сети, блокираторы дронов, спальные мешки и рюкзаки отправили из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. "Блокираторы дронов, тепловизионные прицелы, маскировочные сети — очередную партию спецгруза оперативно собрала и передала участникам СВО Волгоградская область", - говорится в сообщении властей. Также были отправлены спальные мешки и тактические рюкзаки. Отмечается, что заявка на спецоборудование поступила от командиров войсковых частей. По данным администрации, вещи и техника были закуплены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
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волгоград, волгоградская область, вооруженные силы рф, фото
Надежные люди, Волгоград, Волгоградская область, Вооруженные силы РФ

Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Маскировочные сети, блокираторы дронов, спальные мешки и рюкзаки отправили из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Блокираторы дронов, тепловизионные прицелы, маскировочные сети — очередную партию спецгруза оперативно собрала и передала участникам СВО Волгоградская область", - говорится в сообщении властей. Также были отправлены спальные мешки и тактические рюкзаки.
Отмечается, что заявка на спецоборудование поступила от командиров войсковых частей. По данным администрации, вещи и техника были закуплены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
© Фото : Region_34/TelegramСпецгруз для бойцов в зону СВО из Волгоградской области
Спецгруз для бойцов в зону СВО из Волгоградской области
Спецгруз для бойцов в зону СВО из Волгоградской области
© Фото : Region_34/Telegram
1 из 2
© Фото : Region_34/TelegramПомощь для бойцов в зону СВО из Волгоградской области
Помощь для бойцов в зону СВО из Волгоградской области
Помощь для бойцов в зону СВО из Волгоградской области
© Фото : Region_34/Telegram
2 из 2
 
Надежные людиВолгоградВолгоградская областьВооруженные силы РФ
 
 
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