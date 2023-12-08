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Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО
Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2023
Из Волгограда отправили маскировочные сети и блокираторы дронов бойцам СВО
Маскировочные сети, блокираторы дронов, спальные мешки и рюкзаки отправили из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции, сообщает в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:06
2023-12-08T13:06
2023-12-08T13:06
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ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Маскировочные сети, блокираторы дронов, спальные мешки и рюкзаки отправили из Волгоградской области в зону проведения специальной военной операции, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона. "Блокираторы дронов, тепловизионные прицелы, маскировочные сети — очередную партию спецгруза оперативно собрала и передала участникам СВО Волгоградская область", - говорится в сообщении властей. Также были отправлены спальные мешки и тактические рюкзаки. Отмечается, что заявка на спецоборудование поступила от командиров войсковых частей. По данным администрации, вещи и техника были закуплены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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