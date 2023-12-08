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Волонтеры на Алтае приготовили подушки для участников спецоперации
Волонтеры на Алтае приготовили подушки для участников спецоперации - РИА Новости, 08.12.2023
Волонтеры на Алтае приготовили подушки для участников спецоперации
"Серебряные" волонтёры вместе с детьми приготовили в Алтайском крае подушки для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:29
2023-12-08T14:29
2023-12-08T14:29
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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. "Серебряные" волонтёры вместе с детьми приготовили в Алтайском крае подушки для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты. "Серебряные волонтеры" из группы "Славяночка" с. Черемное… совместно с детьми из Сахарозаводской СОШ подготовили к отправке 59 подушечек для участников СВО (всего было сшито и отправлено 446 штук)", - говорится в сообщении. Ранее министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отмечала большой вклад "серебряных" волонтеров в поддержку участников СВО. Они шьют маскировочные сети и варят окопные свечи.
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РИА Новости
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алтайский край
Надежные люди, Алтайский край
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. "Серебряные" волонтёры вместе с детьми приготовили в Алтайском крае подушки для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты.
"Серебряные волонтеры" из группы "Славяночка" с. Черемное… совместно с детьми из Сахарозаводской СОШ подготовили к отправке 59 подушечек для участников СВО (всего было сшито и отправлено 446 штук)", - говорится в сообщении.
Ранее министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отмечала большой вклад "серебряных" волонтеров в поддержку участников СВО. Они шьют маскировочные сети и варят окопные свечи.
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