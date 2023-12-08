https://ria.ru/20231208/podushki-1914612857.html

Волонтеры на Алтае приготовили подушки для участников спецоперации

Волонтеры на Алтае приготовили подушки для участников спецоперации - РИА Новости, 08.12.2023

Волонтеры на Алтае приготовили подушки для участников спецоперации

"Серебряные" волонтёры вместе с детьми приготовили в Алтайском крае подушки для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:29

2023-12-08T14:29

2023-12-08T14:29

надежные люди

алтайский край

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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. "Серебряные" волонтёры вместе с детьми приготовили в Алтайском крае подушки для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального минсоцзащиты. "Серебряные волонтеры" из группы "Славяночка" с. Черемное… совместно с детьми из Сахарозаводской СОШ подготовили к отправке 59 подушечек для участников СВО (всего было сшито и отправлено 446 штук)", - говорится в сообщении. Ранее министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отмечала большой вклад "серебряных" волонтеров в поддержку участников СВО. Они шьют маскировочные сети и варят окопные свечи.

https://ria.ru/20231206/pomosch-1914164142.html

алтайский край

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алтайский край