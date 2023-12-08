https://ria.ru/20231208/podderzhka_msp-1914484988.html

"Правовой гид" для поддержки малого и среднего бизнеса заработал на МСП.РФ

"Правовой гид" для поддержки малого и среднего бизнеса заработал на МСП.РФ - РИА Новости, 08.12.2023

"Правовой гид" для поддержки малого и среднего бизнеса заработал на МСП.РФ

Представители малого и среднего бизнеса теперь могут бесплатно получить разъяснения по юридическим вопросам на МСП.РФ благодаря сервису "Правовой гид", который... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:00

2023-12-08T10:00

2023-12-08T10:00

россия

корпорация мсп

экономика

александр исаевич

бизнес

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса теперь могут бесплатно получить разъяснения по юридическим вопросам на МСП.РФ благодаря сервису "Правовой гид", который запустила Корпорация МСП, сообщает пресс-служба КМСП.Задача нового сервиса — предоставить предпринимателям необходимую информацию правового характера по вопросам, связанным с началом бизнеса, оформлением документов, заключением договоров, соблюдением обязательных требований и другим, с которыми бизнес сталкивается в своей повседневной деятельности."Одна из проблем МСП заключается в ограниченности штата. Редкие малые и уж тем более микропредприятия могут позволить себе содержать штатных юрисконсультов. При этом юридические вопросы возникают регулярно — мы постоянно получаем обращения с просьбами разъяснить, проконсультировать, подсказать в решении каких-то проблем. Видя большой запрос, было принято решение запустить "Правовой гид". Это сервис на Цифровой платформе МСП.РФ, который будет доступен всем пользователям, бесплатно, в режиме 24/7", — приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он добавил, что тестирование "Правового гида" шло с середины ноября. Приглашение на участие в бета-запуске получила часть пользователей МСП.РФ. Они могли направить интересующие их юридические вопросы и получить на них ответы, попутно сообщая о выявленных ошибках в работе сервиса."За время тестовой эксплуатации в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей. И мы увидели, что они сталкиваются с самыми разнообразными ситуациями, в которых им требуется помощь. Среди вопросов, на которые наши специалисты уже ответили: как разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик НПД одновременно быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для курсов йоги, как стать субъектом МСП компании с иностранными учредителями и другие", — добавил Исаевич, отметив, что "Правовой гид" создан для получения информации, а для жалоб и решения проблем на МСП.РФ действует "Сервис 360".В пресс-службе напомнили, что МСП.РФ разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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россия, корпорация мсп, экономика, александр исаевич, бизнес