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Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод
Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод - РИА Новости, 08.12.2023
Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод
Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T02:32
2023-12-08T02:32
2023-12-08T02:46
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 дек — РИА Новости. Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим Мирончук."Двухсотые" (убитые. — Прим. ред.) и много "трехсотых" (раненых. — Прим. ред.). Очень мало (осталось. — Прим. ред.), нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался", — сказал пленный. Мирончук — снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ, он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.
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Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод
Сдавшийся в плен украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 дек — РИА Новости. Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим Мирончук.
"Двухсотые" (убитые. — Прим. ред.) и много "трехсотых" (раненых. — Прим. ред.). Очень мало (осталось. — Прим. ред.), нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался", — сказал пленный.
Мирончук — снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ, он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.