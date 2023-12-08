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Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:32 08.12.2023 (обновлено: 02:46 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/plennyy-1914503661.html
Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод
Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод - РИА Новости, 08.12.2023
Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод
Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T02:32
2023-12-08T02:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 дек — РИА Новости. Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим Мирончук."Двухсотые" (убитые. — Прим. ред.) и много "трехсотых" (раненых. — Прим. ред.). Очень мало (осталось. — Прим. ред.), нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался", — сказал пленный. Мирончук — снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ, он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.
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херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Россия
Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод

Сдавшийся в плен украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 дек — РИА Новости. Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим Мирончук.
"Двухсотые" (убитые. — Прим. ред.) и много "трехсотых" (раненых. — Прим. ред.). Очень мало (осталось. — Прим. ред.), нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался", — сказал пленный.
Мирончук — снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ, он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьУкраинаРоссия
 
 
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