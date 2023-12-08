https://ria.ru/20231208/plennyy-1914503661.html

Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод

Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод - РИА Новости, 08.12.2023

Пленный украинский снайпер рассказал, как уничтожили весь его взвод

Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T02:32

2023-12-08T02:32

2023-12-08T02:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 дек — РИА Новости. Высаживающиеся на левом берегу Днепра военные ВСУ уничтожаются целыми взводами, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим Мирончук."Двухсотые" (убитые. — Прим. ред.) и много "трехсотых" (раненых. — Прим. ред.). Очень мало (осталось. — Прим. ред.), нас почти всех перебили. Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался", — сказал пленный. Мирончук — снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ, он сдался в плен военнослужащим российской группировки войск "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря 2023 года.

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина, россия