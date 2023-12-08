https://ria.ru/20231208/pevtsy-1914691966.html
"Не увидимся": звезд 90-х возмутила организация ретрошоу в Новосибирске
"Не увидимся": звезд 90-х возмутила организация ретрошоу в Новосибирске - РИА Новости, 08.12.2023
"Не увидимся": звезд 90-х возмутила организация ретрошоу в Новосибирске
Артисты Ирина Салтыкова, Кай Метов и Наталья Гулькина обвинили в обмане и мошенничестве организаторов фестиваля "Диско-Феерия", запланированного в новосибирском РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:44
2023-12-08T22:44
2023-12-08T22:44
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артисты Ирина Салтыкова, Кай Метов и Наталья Гулькина обвинили в обмане и мошенничестве организаторов фестиваля "Диско-Феерия", запланированного в новосибирском "Экспоцентре" 8 декабря, гневные посты появились в соцсетях звезд.Ирина Салтыкова на своей странице в Instagram* выложила афишу мероприятия с исправленными данными и извинилась перед зрителями. "Всем зрителям Новосибирска приношу извинения за непорядочных организаторов, говорят что именно у них это уже не первый раз!" — написала певица.Артистка Наталья Гулькина поддержала коллегу и объяснилась с поклонниками на странице в ВКонтакте. "Мы с вами не увидимся по причине нерадивых организаторов этого концерта, которые по каким-то своим соображениям проплатили нескольким артистам и гонорар, и авиабилеты туда и обратно, а вот некоторым артистам, и в частности мне, решили не оплачивать, да и видно долететь я должна была тоже сама как-то…" — высказалась исполнительница.Певец Кай Метов, который тоже оказался в числе приглашенных, но не получивших гонорар артистов, открыто назвал менеджеров в Новосибирске мошенниками."У меня с организаторами нет договора на участие в мероприятии, мною не было получено никаких денежных средств — следственно мое имя на афише стоит незаконно. Согласно уголовному кодексу РФ подобное деяние попадает под статью 159 (мошенничество). Мое имя, как и имена других моих коллег, возможно было использовано умышлено с целью обмануть зрителя. Уважаемые новосибирцы! Будьте бдительны! Не дайте мошенникам себя обмануть!" — написал артист на странице ВКонтакте.Организатор концерта — "Concert 54" — в ответ на обвинения заверил зрителей, что "Диско-феерия" состоится в назначенное время, сообщение появилось в Instagram*-аккаунте компании. "Все "писаки", которые вынесли свои личные междусобойчики на общий план, а так же госпожа Салтыкова, взявшая с нас предоплату и слившаяся с мероприятия с нашими деньгами, будут отвечать по всей строгости закона", — пригрозили в компании.В концертном агентстве также добавили, что ждут всех на концерте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, новосибирск, россия, кай метов, наталья гулькина, ирина салтыкова, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Новосибирск, Россия, Кай Метов, Наталья Гулькина, Ирина Салтыкова, Знаменитости
"Не увидимся": звезд 90-х возмутила организация ретрошоу в Новосибирске
Салтыкова и Кай Метов обвинили в мошенничестве организаторов шоу "Диско-Феерия"
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артисты Ирина Салтыкова, Кай Метов и Наталья Гулькина обвинили в обмане и мошенничестве организаторов фестиваля "Диско-Феерия", запланированного в новосибирском "Экспоцентре" 8 декабря, гневные посты появились в соцсетях звезд.
Ирина Салтыкова на своей странице в Instagram* выложила афишу мероприятия с исправленными данными и извинилась перед зрителями.
«
"Всем зрителям Новосибирска приношу извинения за непорядочных организаторов, говорят что именно у них это уже не первый раз!" — написала певица.
Артистка Наталья Гулькина поддержала коллегу и объяснилась
с поклонниками на странице в ВКонтакте.
«
"Мы с вами не увидимся по причине нерадивых организаторов этого концерта, которые по каким-то своим соображениям проплатили нескольким артистам и гонорар, и авиабилеты туда и обратно, а вот некоторым артистам, и в частности мне, решили не оплачивать, да и видно долететь я должна была тоже сама как-то…" — высказалась исполнительница.
Певец Кай Метов, который тоже оказался в числе приглашенных, но не получивших гонорар артистов, открыто назвал менеджеров в Новосибирске мошенниками.
«
"У меня с организаторами нет договора на участие в мероприятии, мною не было получено никаких денежных средств — следственно мое имя на афише стоит незаконно. Согласно уголовному кодексу РФ подобное деяние попадает под статью 159 (мошенничество). Мое имя, как и имена других моих коллег, возможно было использовано умышлено с целью обмануть зрителя. Уважаемые новосибирцы! Будьте бдительны! Не дайте мошенникам себя обмануть!" — написал артист на странице ВКонтакте.
Организатор концерта — "Concert 54" — в ответ на обвинения заверил зрителей, что "Диско-феерия" состоится в назначенное время, сообщение появилось в Instagram*-аккаунте компании.
«
"Все "писаки", которые вынесли свои личные междусобойчики на общий план, а так же госпожа Салтыкова, взявшая с нас предоплату и слившаяся с мероприятия с нашими деньгами, будут отвечать по всей строгости закона", — пригрозили в компании.
В концертном агентстве также добавили, что ждут всех на концерте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала