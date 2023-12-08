https://ria.ru/20231208/pevets_khabib-1914578601.html

Певец Хабиб стал амбассадором премии "Экология – дело каждого"

Певец Хабиб стал амбассадором премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 08.12.2023

Певец Хабиб стал амбассадором премии "Экология – дело каждого"

Российский певец и видеоблогер Хабиб стал амбассадором Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:52

2023-12-08T12:52

2023-12-08T12:52

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

общество

премии

экология

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский певец и видеоблогер Хабиб стал амбассадором Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии. Артист был удостоен диплома на церемонии вручения первой национальной премии блогеров "Звезды Хайпа". Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что новый проект "Русской медиагруппы" объединил на сцене ярких и популярных исполнителей, которые могут своим примером вдохновлять молодежь на участие в экологических инициативах. "Хабиб, ты популярный молодежный артист, и твоя аудитория — это наше новое, молодое поколение. Я хочу, чтобы это новое поколение брало пример только с самых лучших. И для этого нужно показать себя делом. Наша премия "Экология – дело каждого" касается каждого: и тебя, и всей твоей огромной аудитории слушателей и поклонников тоже. Поэтому я хочу вручить тебе диплом почетного амбассадора премии Росприроднадзора, чтобы дети, подростки и вся молодежь тянулись за твоим примером", – сказала Радионова в своем видеообращению к певцу. Главный эколог страны подчеркнула, что яркий артист Хабиб дает отличный пример своей аудитории следовать экологическим привычкам и беречь природу. "Русская медиагруппа" давно поддерживает инициативы, направленные на защиту окружающей среды, и объединяет в команды артистов-экоактивистов от лица музыкальной индустрии, в том числе поддерживает премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого". Награду Хабибу вручила директор по устойчивому развитию "Русской медиагруппы" Маргарита Буторина, говорится в сообщении. "Большая честь передать такой серьезный диплом для тебя от нашего партнера. Теперь ты никуда не денешься от нашей команды экоактивистов, и тебе предстоит большая работа с твоей самой лучшей и веселой аудиторией. Поздравляем!" – сказала Буторина. "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки 70 стран, включая 89 регионов России, а количество работ превысило 130 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.

https://ria.ru/20231207/ekoigrushka-1914273970.html

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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, общество, премии, экология