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Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2023
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16:55 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/peskov-1914660390.html
Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков
Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2023
Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков
Поездка президента РФ Владимира Путина в страны ближневосточного региона - ОАЭ и Саудовскую Аравию - стала предметом пристального внимания для многих в мире,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:55
2023-12-08T16:55
в мире
россия
саудовская аравия
оаэ
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в страны ближневосточного региона - ОАЭ и Саудовскую Аравию - стала предметом пристального внимания для многих в мире, Россия развивает отношения с теми государствами, кто заинтересован в сотрудничестве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин посетил с рабочими визитами Абу-Даби и Эр-Рияд. "Очевидно, что она (поездка - ред.) стала предметом пристального внимания для многих в мире, многих государств в мире, особенно окружающего региона. Это вполне естественно, потому что Россия развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. И как раз Эмираты и Саудовская Аравия - это страны, с которыми у нас наиболее полноформатно развивается диалог", - заявил Песков в интервью корреспонденту "Известий" , видео опубликовано в Telegram-канале издания.
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в мире, россия, саудовская аравия, оаэ, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков

Песков: весь мир следил за визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в страны ближневосточного региона - ОАЭ и Саудовскую Аравию - стала предметом пристального внимания для многих в мире, Россия развивает отношения с теми государствами, кто заинтересован в сотрудничестве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин посетил с рабочими визитами Абу-Даби и Эр-Рияд.
«
"Очевидно, что она (поездка - ред.) стала предметом пристального внимания для многих в мире, многих государств в мире, особенно окружающего региона. Это вполне естественно, потому что Россия развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. И как раз Эмираты и Саудовская Аравия - это страны, с которыми у нас наиболее полноформатно развивается диалог", - заявил Песков в интервью корреспонденту "Известий" , видео опубликовано в Telegram-канале издания.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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15:47
 
В миреРоссияСаудовская АравияОАЭВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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