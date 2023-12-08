https://ria.ru/20231208/peskov-1914660390.html
Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков
Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2023
Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков
Поездка президента РФ Владимира Путина в страны ближневосточного региона - ОАЭ и Саудовскую Аравию - стала предметом пристального внимания для многих в мире,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:55
2023-12-08T16:55
2023-12-08T16:55
в мире
россия
саудовская аравия
оаэ
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914268014_34:110:2879:1710_1920x0_80_0_0_128dafafa5c212c3a09b786d959d9bc8.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в страны ближневосточного региона - ОАЭ и Саудовскую Аравию - стала предметом пристального внимания для многих в мире, Россия развивает отношения с теми государствами, кто заинтересован в сотрудничестве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин посетил с рабочими визитами Абу-Даби и Эр-Рияд. "Очевидно, что она (поездка - ред.) стала предметом пристального внимания для многих в мире, многих государств в мире, особенно окружающего региона. Это вполне естественно, потому что Россия развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. И как раз Эмираты и Саудовская Аравия - это страны, с которыми у нас наиболее полноформатно развивается диалог", - заявил Песков в интервью корреспонденту "Известий" , видео опубликовано в Telegram-канале издания.
https://ria.ru/20231208/peskov-1914641718.html
россия
саудовская аравия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914268014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_e02670141ca005a4148ad264cb80d669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, саудовская аравия, оаэ, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков
Песков: весь мир следил за визитом Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию