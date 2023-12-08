https://ria.ru/20231208/peskov-1914660390.html

Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков

Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2023

Визит Путина на Восток стал предметом пристального внимания, заявил Песков

Поездка президента РФ Владимира Путина в страны ближневосточного региона - ОАЭ и Саудовскую Аравию - стала предметом пристального внимания для многих в мире,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:55

2023-12-08T16:55

2023-12-08T16:55

в мире

россия

саудовская аравия

оаэ

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поездка президента РФ Владимира Путина в страны ближневосточного региона - ОАЭ и Саудовскую Аравию - стала предметом пристального внимания для многих в мире, Россия развивает отношения с теми государствами, кто заинтересован в сотрудничестве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Путин посетил с рабочими визитами Абу-Даби и Эр-Рияд. "Очевидно, что она (поездка - ред.) стала предметом пристального внимания для многих в мире, многих государств в мире, особенно окружающего региона. Это вполне естественно, потому что Россия развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. И как раз Эмираты и Саудовская Аравия - это страны, с которыми у нас наиболее полноформатно развивается диалог", - заявил Песков в интервью корреспонденту "Известий" , видео опубликовано в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20231208/peskov-1914641718.html

россия

саудовская аравия

оаэ

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в мире, россия, саудовская аравия, оаэ, владимир путин, дмитрий песков