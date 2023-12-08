https://ria.ru/20231208/peskov-1914641718.html

Слова Путина о выдвижении на новый срок не были заготовкой, заявил Песков

Слова Путина о выдвижении на новый срок не были заготовкой, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2023

Слова Путина о выдвижении на новый срок не были заготовкой, заявил Песков

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он принял решение баллотироваться на новый срок, не было домашней заготовкой - он реагировал на обращения,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:47

2023-12-08T15:47

2023-12-08T15:47

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он принял решение баллотироваться на новый срок, не было домашней заготовкой - он реагировал на обращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ему задали вопрос, и он на него ответил. Ну да, это абсолютно спонтанное. Но с другой стороны, он реагировал на обращения людей героических, поэтому да, это была реакция на обращение людей", - сказал Песков в ответ на вопрос, было ли спонтанным решение президента объявить именно перед Героями Отечества о том, что он будет баллотироваться на следующие президентские выборы. На просьбу уточнить, не был ли разговор о выдвижении "домашней заготовкой", представитель Кремля заверил: "Нет, не было".

https://ria.ru/20231208/peskov-1914637310.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин