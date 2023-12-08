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Песков рассказал о значении Украины для США - РИА Новости, 08.12.2023
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12:47 08.12.2023 (обновлено: 13:00 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/peskov-1914577383.html
Песков рассказал о значении Украины для США
Песков рассказал о значении Украины для США - РИА Новости, 08.12.2023
Песков рассказал о значении Украины для США
Киев должен понять, что Украина не является главной заботой США: американцы заботятся прежде всего о себе, даже ценой многих жизней украинцев, заявил... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:47
2023-12-08T13:00
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
энтони блинкен
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Киев должен понять, что Украина не является главной заботой США: американцы заботятся прежде всего о себе, даже ценой многих жизней украинцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики. Он добавил, что по этой причине США необходимо продолжать предоставлять военную поддержку Украине."Смотрите, американцы - весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель - это свое благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отрезвит ли такое красноречивое признание те страны, которые США призывают бесплатно помогать Украине.Он подчеркнул, что именно американцы зарабатывают миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, на нефти и так далее."Это именно американцы обеспечивают себе рабочие места, повышенные налоги, сборы налогов, загружая свое производство заказами на снаряды, военную технику и так далее. Поэтому здесь это, действительно, весьма красноречивое признание. Конечно же, это американоцентричная политика Америки. Но, к сожалению, в случае с Украиной это ценой жизней украинцев. И они готовы дальше бросать в топку жизни этих самых украинцев, жаль, что этого до сих пор не понимают в Киеве", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231208/arktika-1914486628.html
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в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, энтони блинкен
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Энтони Блинкен
Песков рассказал о значении Украины для США

Песков: Украина не является главной заботой для США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Киев должен понять, что Украина не является главной заботой США: американцы заботятся прежде всего о себе, даже ценой многих жизней украинцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики. Он добавил, что по этой причине США необходимо продолжать предоставлять военную поддержку Украине.
«
"Смотрите, американцы - весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель - это свое благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отрезвит ли такое красноречивое признание те страны, которые США призывают бесплатно помогать Украине.
Он подчеркнул, что именно американцы зарабатывают миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, на нефти и так далее.
"Это именно американцы обеспечивают себе рабочие места, повышенные налоги, сборы налогов, загружая свое производство заказами на снаряды, военную технику и так далее. Поэтому здесь это, действительно, весьма красноречивое признание. Конечно же, это американоцентричная политика Америки. Но, к сожалению, в случае с Украиной это ценой жизней украинцев. И они готовы дальше бросать в топку жизни этих самых украинцев, жаль, что этого до сих пор не понимают в Киеве", - сказал Песков.
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