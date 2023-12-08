Рейтинг@Mail.ru
Песков: Путин возглавил процесс тектонических перемен в мировой политике - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 08.12.2023 (обновлено: 17:24 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/peremeny-1914662769.html
Песков: Путин возглавил процесс тектонических перемен в мировой политике
Песков: Путин возглавил процесс тектонических перемен в мировой политике - РИА Новости, 08.12.2023
Песков: Путин возглавил процесс тектонических перемен в мировой политике
Россия и ее президент Владимир Путин фактически возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику, эти процессы необратимы,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:03
2023-12-08T17:24
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a8899780ef588f31bbf1cd448d2e51d7.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия и ее президент Владимир Путин фактически возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику, эти процессы необратимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Вы видите, что творится в мире, видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили такой процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни - будь то мировая политика, мировая экономика и все остальное. Поэтому эти процессы начались, они необратимы", - сказал Песков.Он отметил, что решение Путина баллотироваться - "это мировая новость".
https://ria.ru/20230405/politika-1863233670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850668171_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_fd80693dbcdbb6f3d5968b9a88c2d4c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков: Путин возглавил процесс тектонических перемен в мировой политике

Песков: РФ и Путин возглавили процесс тектонических перемен в мировой политике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия и ее президент Владимир Путин фактически возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику, эти процессы необратимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Вы видите, что творится в мире, видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили такой процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни - будь то мировая политика, мировая экономика и все остальное. Поэтому эти процессы начались, они необратимы", - сказал Песков.
Он отметил, что решение Путина баллотироваться - "это мировая новость".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики
5 апреля, 15:35
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала