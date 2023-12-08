https://ria.ru/20231208/peremeny-1914662769.html

Песков: Путин возглавил процесс тектонических перемен в мировой политике

Песков: Путин возглавил процесс тектонических перемен в мировой политике - РИА Новости, 08.12.2023

Песков: Путин возглавил процесс тектонических перемен в мировой политике

Россия и ее президент Владимир Путин фактически возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику, эти процессы необратимы,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:03

2023-12-08T17:03

2023-12-08T17:24

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия и ее президент Владимир Путин фактически возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая мировую политику, эти процессы необратимы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24"."Вы видите, что творится в мире, видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили такой процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни - будь то мировая политика, мировая экономика и все остальное. Поэтому эти процессы начались, они необратимы", - сказал Песков.Он отметил, что решение Путина баллотироваться - "это мировая новость".

https://ria.ru/20230405/politika-1863233670.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков