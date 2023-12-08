https://ria.ru/20231208/peregovory-1914733453.html

Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине

Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2023

Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине

Прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и республиканским собранием в конгрессе по согласованию новой помощи Украине пока нет,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T22:41

2023-12-08T22:41

2023-12-08T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джон кирби

нато

джо байден

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и республиканским собранием в конгрессе по согласованию новой помощи Украине пока нет, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "У меня нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить", - ответил он журналистам на вопрос о прогрессе в переговорах Белого дома с конгрессом по согласованию новой помощи Украине. Кирби уточнил, что новостей по этому вопросу по-прежнему нет. На текущей неделе Белый дом предостерег законодателей, что ассигнования на нужды Украины иссякнут уже до конца текущего года. Республиканцы в Сенате ранее заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, джон кирби, нато, джо байден, сша