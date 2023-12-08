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Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/peregovory-1914733453.html
Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине
Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2023
Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине
Прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и республиканским собранием в конгрессе по согласованию новой помощи Украине пока нет,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:41
2023-12-08T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джон кирби
нато
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и республиканским собранием в конгрессе по согласованию новой помощи Украине пока нет, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "У меня нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить", - ответил он журналистам на вопрос о прогрессе в переговорах Белого дома с конгрессом по согласованию новой помощи Украине. Кирби уточнил, что новостей по этому вопросу по-прежнему нет. На текущей неделе Белый дом предостерег законодателей, что ассигнования на нужды Украины иссякнут уже до конца текущего года. Республиканцы в Сенате ранее заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231208/politika-1914398165.html
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в мире, украина, джон кирби, нато, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Кирби, НАТО, Джо Байден, США
Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине

Кирби заявил об отсутствии прогресса в переговорах с конгрессом США о помощи ВСУ

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и республиканским собранием в конгрессе по согласованию новой помощи Украине пока нет, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"У меня нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить", - ответил он журналистам на вопрос о прогрессе в переговорах Белого дома с конгрессом по согласованию новой помощи Украине.
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Кирби уточнил, что новостей по этому вопросу по-прежнему нет.
На текущей неделе Белый дом предостерег законодателей, что ассигнования на нужды Украины иссякнут уже до конца текущего года.
Республиканцы в Сенате ранее заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжон КирбиНАТОДжо БайденСША
 
 
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