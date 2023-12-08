https://ria.ru/20231208/peregovory-1914579596.html
Песков назвал переговоры президентов России и Ирана насыщенными
Песков назвал переговоры президентов России и Ирана насыщенными - РИА Новости, 08.12.2023
Песков назвал переговоры президентов России и Ирана насыщенными
Переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси прошли насыщенно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:54
2023-12-08T12:54
2023-12-08T13:37
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси прошли насыщенно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Основные вопросы были изложены в приветственных заявлениях, которые в начале встречи в узком составе сделали президенты. Это, конечно, обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту, это и двусторонние отношения, прежде всего двусторонние отношения весьма многопланового партнерства", — рассказал он.Кроме того, главы государств сверили часы по другим международным делам.Пресс-секретарь президента отметил, что в расширенном составе переговоры шли больше двух часов."Проходил весьма предметный разговор, и министры докладывали по своим направлениям, причем предметно говорили, где, какие есть проблемы, какие пути решения, что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейшее развитие, сотрудничество, поэтому очень-очень насыщенные переговоры состоялись", — добавил Песков.В предыдущий раз Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.
https://ria.ru/20231207/putin-1914449632.html
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иран, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин
Иран, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал переговоры президентов России и Ирана насыщенными
Песков: Путин и Раиси обсудили широкий круг вопросов во время переговоров
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси прошли насыщенно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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"Основные вопросы были изложены в приветственных заявлениях, которые в начале встречи в узком составе сделали президенты. Это, конечно, обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту, это и двусторонние отношения, прежде всего двусторонние отношения весьма многопланового партнерства", — рассказал он.
Кроме того, главы государств сверили часы по другим международным делам.
Пресс-секретарь президента отметил, что в расширенном составе переговоры шли больше двух часов.
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"Проходил весьма предметный разговор, и министры докладывали по своим направлениям, причем предметно говорили, где, какие есть проблемы, какие пути решения, что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейшее развитие, сотрудничество, поэтому очень-очень насыщенные переговоры состоялись", — добавил Песков.
В предыдущий раз Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде
в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.
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