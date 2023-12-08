https://ria.ru/20231208/peregovory-1914579596.html

Песков назвал переговоры президентов России и Ирана насыщенными

Песков назвал переговоры президентов России и Ирана насыщенными - РИА Новости, 08.12.2023

Песков назвал переговоры президентов России и Ирана насыщенными

Переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси прошли насыщенно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:54

2023-12-08T12:54

2023-12-08T13:37

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси прошли насыщенно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Основные вопросы были изложены в приветственных заявлениях, которые в начале встречи в узком составе сделали президенты. Это, конечно, обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту, это и двусторонние отношения, прежде всего двусторонние отношения весьма многопланового партнерства", — рассказал он.Кроме того, главы государств сверили часы по другим международным делам.Пресс-секретарь президента отметил, что в расширенном составе переговоры шли больше двух часов."Проходил весьма предметный разговор, и министры докладывали по своим направлениям, причем предметно говорили, где, какие есть проблемы, какие пути решения, что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейшее развитие, сотрудничество, поэтому очень-очень насыщенные переговоры состоялись", — добавил Песков.В предыдущий раз Путин встречался с Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года. Они говорили о работе над новым большим договором между странами и перспективах сотрудничества.

https://ria.ru/20231207/putin-1914449632.html

https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html

иран

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иран, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин