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В Саратовской области пьяный пациент избил сотрудников скорой - РИА Новости, 08.12.2023
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08:41 08.12.2023 (обновлено: 10:42 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/patsient-1914518628.html
В Саратовской области пьяный пациент избил сотрудников скорой
В Саратовской области пьяный пациент избил сотрудников скорой - РИА Новости, 08.12.2023
В Саратовской области пьяный пациент избил сотрудников скорой
Полиция в Энгельсе Саратовской области задержала мужчину, который по пути в больницу избил сотрудников скорой медицинской помощи, и привлекла его к... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:41
2023-12-08T10:42
происшествия
энгельс
саратовская область
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САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости. Полиция в Энгельсе Саратовской области задержала мужчину, который по пути в больницу избил сотрудников скорой медицинской помощи, и привлекла его к административной ответственности за появление пьяным в общественном месте, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. "Седьмого декабря в вечернее время на территории одной из больниц города Энгельса 40-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, во время его доставления в приемный покой для последующей госпитализации причинил телесные повреждения сотрудникам бригады скорой помощи. Гражданин был оперативно задержан полицейскими и доставлен в отдел", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция по данному факту проводит проверку, в отношении пациента составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".Региональное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что ведомство начало процессуальную проверку в связи с нападением пациента на сотрудника скорой медицинской помощи в служебном автомобиле на территории больницы в Энгельсе.Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что, по предварительным данным, бригада "скорой" вечером в четверг госпитализировала пьяного пациента из поселка Новопушкинский Энгельсского района, но "по прибытию в медицинское учреждение пациент начал проявлять агрессию и нанес телесные повреждения медицинскому работнику, доставившему его в приемное отделение".Составленный полицией административный материал на пациента направлен для рассмотрения в суд, а ход процессуальной проверки прокуратура взяла на контроль.
https://ria.ru/20231015/delo-1902894789.html
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происшествия, энгельс, саратовская область
Происшествия, Энгельс, Саратовская область
В Саратовской области пьяный пациент избил сотрудников скорой

В Энгельсе пьяный мужчина избил сотрудников скорой по пути в больницу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости. Полиция в Энгельсе Саратовской области задержала мужчину, который по пути в больницу избил сотрудников скорой медицинской помощи, и привлекла его к административной ответственности за появление пьяным в общественном месте, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.
"Седьмого декабря в вечернее время на территории одной из больниц города Энгельса 40-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, во время его доставления в приемный покой для последующей госпитализации причинил телесные повреждения сотрудникам бригады скорой помощи. Гражданин был оперативно задержан полицейскими и доставлен в отдел", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что полиция по данному факту проводит проверку, в отношении пациента составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Региональное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что ведомство начало процессуальную проверку в связи с нападением пациента на сотрудника скорой медицинской помощи в служебном автомобиле на территории больницы в Энгельсе.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что, по предварительным данным, бригада "скорой" вечером в четверг госпитализировала пьяного пациента из поселка Новопушкинский Энгельсского района, но "по прибытию в медицинское учреждение пациент начал проявлять агрессию и нанес телесные повреждения медицинскому работнику, доставившему его в приемное отделение".
Составленный полицией административный материал на пациента направлен для рассмотрения в суд, а ход процессуальной проверки прокуратура взяла на контроль.
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