https://ria.ru/20231208/patsient-1914518628.html

В Саратовской области пьяный пациент избил сотрудников скорой

В Саратовской области пьяный пациент избил сотрудников скорой - РИА Новости, 08.12.2023

В Саратовской области пьяный пациент избил сотрудников скорой

Полиция в Энгельсе Саратовской области задержала мужчину, который по пути в больницу избил сотрудников скорой медицинской помощи, и привлекла его к... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:41

2023-12-08T08:41

2023-12-08T10:42

происшествия

энгельс

саратовская область

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САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости. Полиция в Энгельсе Саратовской области задержала мужчину, который по пути в больницу избил сотрудников скорой медицинской помощи, и привлекла его к административной ответственности за появление пьяным в общественном месте, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. "Седьмого декабря в вечернее время на территории одной из больниц города Энгельса 40-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, во время его доставления в приемный покой для последующей госпитализации причинил телесные повреждения сотрудникам бригады скорой помощи. Гражданин был оперативно задержан полицейскими и доставлен в отдел", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция по данному факту проводит проверку, в отношении пациента составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".Региональное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что ведомство начало процессуальную проверку в связи с нападением пациента на сотрудника скорой медицинской помощи в служебном автомобиле на территории больницы в Энгельсе.Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что, по предварительным данным, бригада "скорой" вечером в четверг госпитализировала пьяного пациента из поселка Новопушкинский Энгельсского района, но "по прибытию в медицинское учреждение пациент начал проявлять агрессию и нанес телесные повреждения медицинскому работнику, доставившему его в приемное отделение".Составленный полицией административный материал на пациента направлен для рассмотрения в суд, а ход процессуальной проверки прокуратура взяла на контроль.

https://ria.ru/20231015/delo-1902894789.html

https://ria.ru/20231010/patsient-1901834940.html

энгельс

саратовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, энгельс, саратовская область