Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/pamfilova-1914561495.html
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что любая "нечистоплотная рука", попытавшаяся в ходе выборов сделать что-то с сейф-пакетом, где будут храниться бюллетени в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:13
2023-12-08T12:13
политика
россия
элла памфилова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_0:73:2999:1760_1920x0_80_0_0_1e98dbebbecf87dceed83c969349bd06.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что любая "нечистоплотная рука", попытавшаяся в ходе выборов сделать что-то с сейф-пакетом, где будут храниться бюллетени в ночное время, получит сполна. "Видеонаблюдение масштабно будет применяться... Любая "нечистоплотная рука", если она возьмёт и попытается нечто проделать с этим сейф-пакетом, будет схвачена и мало не покажется, предупреждаю заранее", - сказала она. Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231208/vybory-1914551629.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_734e3d62ba908adde68d13877fe67d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах

Памфилова: попытавшиеся сделать что-то с сейф-пакетом на выборах получат сполна

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что любая "нечистоплотная рука", попытавшаяся в ходе выборов сделать что-то с сейф-пакетом, где будут храниться бюллетени в ночное время, получит сполна.
«
"Видеонаблюдение масштабно будет применяться... Любая "нечистоплотная рука", если она возьмёт и попытается нечто проделать с этим сейф-пакетом, будет схвачена и мало не покажется, предупреждаю заранее", - сказала она.
Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В России на выборах 2024 года могут разрешить голосование "у дома"
11:37
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала