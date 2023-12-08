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Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что любая "нечистоплотная рука", попытавшаяся в ходе выборов сделать что-то с сейф-пакетом, где будут храниться бюллетени в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:13
2023-12-08T12:13
2023-12-08T12:13
политика
россия
элла памфилова
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что любая "нечистоплотная рука", попытавшаяся в ходе выборов сделать что-то с сейф-пакетом, где будут храниться бюллетени в ночное время, получит сполна. "Видеонаблюдение масштабно будет применяться... Любая "нечистоплотная рука", если она возьмёт и попытается нечто проделать с этим сейф-пакетом, будет схвачена и мало не покажется, предупреждаю заранее", - сказала она. Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах
Памфилова: попытавшиеся сделать что-то с сейф-пакетом на выборах получат сполна