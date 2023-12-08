https://ria.ru/20231208/orden-1914538817.html
В Хабаровском крае семье с десятью детьми вручат орден "Супружеская слава"
В Хабаровском крае семье с десятью детьми вручат орден "Супружеская слава" - РИА Новости, 08.12.2023
В Хабаровском крае семье с десятью детьми вручат орден "Супружеская слава"
Орден "Супружеская слава" вручат семье в Хабаровском крае, у супругов недавно родился десятый ребенок, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:45
2023-12-08T10:45
2023-12-08T10:45
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости. Орден "Супружеская слава" вручат семье в Хабаровском крае, у супругов недавно родился десятый ребенок, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона посетил перинатальный центр в Хабаровске, чтобы поздравить лично маму появившегося на свет несколько дней назад Владислава. Это десятый ребенок в семье Ольги и Дениса Комендантовых из Ванинского района. "Поздравил Ольгу с рождением богатыря, нового жителя Хабаровского края. Вся большая семья – отец, шесть братьев и три сестры – очень ждут маму и маленького Влада домой... Указом президента супружеская пара награждена орденом "Родительская слава", который будет вручен им в торжественной обстановке в 2024 году – в Год семьи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что маме младенца были вручены подарки: коробка новорожденного со всем необходимым на первое время и сертификат на краевой материнский капитал – 297 824 рубля. "Также в ближайшее время решим вопрос с покупкой для Комендантовых вместительного автомобиля. Такое поручение дал главе района. А летом школьников отправим на море, в ВДЦ "Океан" во Владивостоке. Это пойдет на пользу и детям, и родителям! А нашим людям желаю любить друг друга и рожать, беря пример с нашей героини. Новоиспеченные родители решили не останавливаться, а вернуться за 11-м малышом", - заключил глава региона. Поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений деятельности президента Владимира Путина и правительства РФ. С этой целью пять лет назад заработал национальный проект "Демография". Он предусматривает в том числе социальную поддержку многодетных семей. Как сообщало в конце ноября правительство региона, в Хабаровском крае зарегистрировано 23 293 многодетных семьи, в которых воспитывается 78 204 ребенка. Для этой категории граждан постоянно действует 17 мер соцподдержки, в их числе выплаты при рождении третьего и последующих детей. В настоящий момент, уточняет правительство региона, размер ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в крае составляет 21 120 рублей при условии, что ребенок рожден до 31 декабря 2022 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать 41 790 рублей и на ребенка не назначено единое пособие. За пять лет на 15 273 ребенка выплачено более 9,5 миллиарда рублей. По данным министерства социальной защиты Хабаровского края, сумма краевого материнского капитала - одна из самых высоких в ДФО - почти 298 тысяч рублей. С начала года им распорядились 2950 семей. На эти цели из регионального бюджета направлено 612,1 миллиона рублей. А за прошедшие пять лет средствами краевого материнского капитала распорядились 14 318 семей на сумму 2,8 миллиарда. Также предусмотрено единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей независимо от дохода семьи. Помимо финансовой поддержки, в регионе для многодетных семей предусмотрены бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей в возрасте от 4 до 15 лет в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря независимо от дохода и категории семьи согласно очередности. Детям-школьникам из малоимущих семей предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря. Малоимущим семьям предоставляется компенсация расходов на газификацию жилья в размере фактически понесенных затрат, но не более 150 тысяч рублей. Семьи с тремя и более детьми также могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию в размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг.
https://ria.ru/20231207/zhelaniya-1914262042.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, хабаровск
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Хабаровск
В Хабаровском крае семье с десятью детьми вручат орден "Супружеская слава"
В Хабаровском крае семье Комендантовых вручат орден "Супружеская слава"
ХАБАРОВСК, 8 дек - РИА Новости. Орден "Супружеская слава" вручат семье в Хабаровском крае, у супругов недавно родился десятый ребенок, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона посетил перинатальный центр в Хабаровске
, чтобы поздравить лично маму появившегося на свет несколько дней назад Владислава. Это десятый ребенок в семье Ольги и Дениса Комендантовых из Ванинского района
.
Хабаровский губернатор Дегтярев исполнит новогодние желания трех детей
"Поздравил Ольгу с рождением богатыря, нового жителя Хабаровского края. Вся большая семья – отец, шесть братьев и три сестры – очень ждут маму и маленького Влада домой... Указом президента супружеская пара награждена орденом "Родительская слава", который будет вручен им в торжественной обстановке в 2024 году – в Год семьи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что маме младенца были вручены подарки: коробка новорожденного со всем необходимым на первое время и сертификат на краевой материнский капитал – 297 824 рубля.
"Также в ближайшее время решим вопрос с покупкой для Комендантовых вместительного автомобиля. Такое поручение дал главе района. А летом школьников отправим на море, в ВДЦ "Океан"
во Владивостоке
. Это пойдет на пользу и детям, и родителям! А нашим людям желаю любить друг друга и рожать, беря пример с нашей героини. Новоиспеченные родители решили не останавливаться, а вернуться за 11-м малышом", - заключил глава региона.
Поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений деятельности президента Владимира Путина
и правительства РФ
. С этой целью пять лет назад заработал национальный проект "Демография". Он предусматривает в том числе социальную поддержку многодетных семей. Как сообщало в конце ноября правительство региона, в Хабаровском крае зарегистрировано 23 293 многодетных семьи, в которых воспитывается 78 204 ребенка. Для этой категории граждан постоянно действует 17 мер соцподдержки, в их числе выплаты при рождении третьего и последующих детей.
В настоящий момент, уточняет правительство региона, размер ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в крае составляет 21 120 рублей при условии, что ребенок рожден до 31 декабря 2022 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать 41 790 рублей и на ребенка не назначено единое пособие. За пять лет на 15 273 ребенка выплачено более 9,5 миллиарда рублей.
По данным министерства социальной защиты Хабаровского края, сумма краевого материнского капитала - одна из самых высоких в ДФО - почти 298 тысяч рублей. С начала года им распорядились 2950 семей. На эти цели из регионального бюджета направлено 612,1 миллиона рублей. А за прошедшие пять лет средствами краевого материнского капитала распорядились 14 318 семей на сумму 2,8 миллиарда. Также предусмотрено единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей независимо от дохода семьи.
Помимо финансовой поддержки, в регионе для многодетных семей предусмотрены бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей в возрасте от 4 до 15 лет в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря независимо от дохода и категории семьи согласно очередности. Детям-школьникам из малоимущих семей предоставляются бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря.
Малоимущим семьям предоставляется компенсация расходов на газификацию жилья в размере фактически понесенных затрат, но не более 150 тысяч рублей. Семьи с тремя и более детьми также могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию в размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг.
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