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Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
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02:45 08.12.2023 (обновлено: 11:52 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/orban-1914503536.html
Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ
Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, пишет обозреватель немецкой газеты Zeit Ульрих Ладурнер. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T02:45
2023-12-08T11:52
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, пишет обозреватель немецкой газеты Zeit Ульрих Ладурнер.&quot;Орбан не просто игрок. Он — человек, который хочет изменить ЕС. &lt;...&gt; Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика ЕС в отношении Украины является фундаментальной ошибкой&quot;, — заявил Ладурнер.По словам журналиста, Орбан в состоянии "угрожать" ЕС применением права вето на оказание помощи Украине несмотря на то, что для Брюсселя поддержка Киева стала "экзистенциальной необходимостью". К этой мере премьер Венгрии может прибегнуть, если его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза проигнорируют, считает автор.Ранее Виктор Орбан отметил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз
Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ

Zeit: союзник Путина Виктор Орбан поставит ультиматум ЕС и Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, пишет обозреватель немецкой газеты Zeit Ульрих Ладурнер.
«

"Орбан не просто игрок. Он — человек, который хочет изменить ЕС. <...> Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика ЕС в отношении Украины является фундаментальной ошибкой", — заявил Ладурнер.

По словам журналиста, Орбан в состоянии "угрожать" ЕС применением права вето на оказание помощи Украине несмотря на то, что для Брюсселя поддержка Киева стала "экзистенциальной необходимостью". К этой мере премьер Венгрии может прибегнуть, если его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза проигнорируют, считает автор.
Ранее Виктор Орбан отметил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.
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