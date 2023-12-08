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Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ
Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, пишет обозреватель немецкой газеты Zeit Ульрих Ладурнер. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T02:45
2023-12-08T02:45
2023-12-08T11:52
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине, пишет обозреватель немецкой газеты Zeit Ульрих Ладурнер."Орбан не просто игрок. Он — человек, который хочет изменить ЕС. <...> Орбан, поддерживая прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным, считает, что политика ЕС в отношении Украины является фундаментальной ошибкой", — заявил Ладурнер.По словам журналиста, Орбан в состоянии "угрожать" ЕС применением права вето на оказание помощи Украине несмотря на то, что для Брюсселя поддержка Киева стала "экзистенциальной необходимостью". К этой мере премьер Венгрии может прибегнуть, если его призывы к стратегической дискуссии о расширении Евросоюза проигнорируют, считает автор.Ранее Виктор Орбан отметил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.
https://ria.ru/20231208/donbass-1914502512.html
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Будут изменения. В Европе готовятся поставить ультиматум Украине, пишут СМИ
Zeit: союзник Путина Виктор Орбан поставит ультиматум ЕС и Украине