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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:03
2023-12-08T23:03
2023-12-08T23:03
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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горловка, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку и Горловке