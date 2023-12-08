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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.12.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:02
2023-12-08T19:02
2023-12-08T19:02
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку