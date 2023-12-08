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В Горловке подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 08.12.2023 (обновлено: 14:42 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/obstrel-1914617941.html
В Горловке подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град"
В Горловке подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.12.2023
В Горловке подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град"
Тринадцатилетний ребенок в Горловке погиб вследствие прямого попадания ракеты из украинского РСЗО "Град", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:41
2023-12-08T14:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ГОРЛОВКА, 8 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний ребенок в Горловке погиб вследствие прямого попадания ракеты из украинского РСЗО "Град", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Обстрел произошел в ночь на пятницу: одна из выпущенных ракет попала в дом в Центрально-Городском районе, где жила семья с ребенком. На месте обстрела сейчас находятся характерные фрагменты ракеты "Града". По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 19 раз обстреляли территорию республики. Помимо одного погибшего ребенка, еще два мирных жителя ранены. Повреждено шесть жилых домов, один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Горловке подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град"

В Горловке тринадцатилетний подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ГОРЛОВКА, 8 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний ребенок в Горловке погиб вследствие прямого попадания ракеты из украинского РСЗО "Град", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обстрел произошел в ночь на пятницу: одна из выпущенных ракет попала в дом в Центрально-Городском районе, где жила семья с ребенком. На месте обстрела сейчас находятся характерные фрагменты ракеты "Града".
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 19 раз обстреляли территорию республики. Помимо одного погибшего ребенка, еще два мирных жителя ранены. Повреждено шесть жилых домов, один объект гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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