https://ria.ru/20231208/obstrel-1914617941.html

В Горловке подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град"

В Горловке подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.12.2023

В Горловке подросток погиб при обстреле из РСЗО "Град"

Тринадцатилетний ребенок в Горловке погиб вследствие прямого попадания ракеты из украинского РСЗО "Град", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:41

2023-12-08T14:41

2023-12-08T14:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ГОРЛОВКА, 8 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний ребенок в Горловке погиб вследствие прямого попадания ракеты из украинского РСЗО "Град", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Обстрел произошел в ночь на пятницу: одна из выпущенных ракет попала в дом в Центрально-Городском районе, где жила семья с ребенком. На месте обстрела сейчас находятся характерные фрагменты ракеты "Града". По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 19 раз обстреляли территорию республики. Помимо одного погибшего ребенка, еще два мирных жителя ранены. Повреждено шесть жилых домов, один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия