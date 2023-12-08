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Посольство США в Ираке обстреляли ракетами из РСЗО
Посольство США в Ираке обстреляли ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.12.2023
Посольство США в Ираке обстреляли ракетами из РСЗО
Посольство США в Ираке обстреляли из РСЗО, три ракеты упали рядом с особо охраняемой "зеленой зоной" в центре Багдада, передает агентство Франс Пресс со ссылкой РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:58
2023-12-08T10:58
2023-12-08T10:58
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Посольство США в Ираке обстреляли из РСЗО, три ракеты упали рядом с особо охраняемой "зеленой зоной" в центре Багдада, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного иракского чиновника. Ранее агентство Shafaq news сообщило, что окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу. "Три ракеты из "Катюши", целью которых было американское посольство, упали рядом с "зеленой зоной", - приводит Франс Пресс слова иракского чиновника. Американский чиновник, который пожелал остаться неизвестным, отметил, что официальных данных о типе атаки и ее последствиях еще нет.
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в мире, сша, багдад (город), ирак
В мире, США, Багдад (город), Ирак
Посольство США в Ираке обстреляли ракетами из РСЗО
AFP: посольство США в Ираке обстреляли тремя ракетами из РСЗО
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Посольство США в Ираке обстреляли из РСЗО, три ракеты упали рядом с особо охраняемой "зеленой зоной" в центре Багдада, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на неназванного иракского чиновника.
Ранее агентство Shafaq news сообщило, что окрестности посольства США в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу.
"Три ракеты из "Катюши", целью которых было американское посольство, упали рядом с "зеленой зоной", - приводит Франс Пресс слова иракского чиновника.
Американский чиновник, который пожелал остаться неизвестным, отметил, что официальных данных о типе атаки и ее последствиях еще нет.
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