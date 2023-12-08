https://ria.ru/20231208/obstrel-1914533923.html

Источник: ВСУ нанесли почти сто ударов за сутки по Херсонской области

Источник: ВСУ нанесли почти сто ударов за сутки по Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2023

Источник: ВСУ нанесли почти сто ударов за сутки по Херсонской области

Украинская армия выпустила из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области России 62 снаряда в светлое время суток и 31 ночью, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:27

2023-12-08T10:27

2023-12-08T10:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 8 дек - РИА Новости. Украинская армия выпустила из ствольной артиллерии по левобережью Херсонской области России 62 снаряда в светлое время суток и 31 ночью, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки войска киевского режима выпустили по левому берегу Днепра в Херсонской области 93 снаряда из ствольной артиллерии. 62 ударов было нанесено днем, и 31 "прилет" был зафиксирован в темное время суток. Ночью украинская армия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Пролетарки, Песчановки, Корсунки, Алешек, Днепрян и Голой Пристани", - сообщил источник. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия