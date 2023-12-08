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К "Итогам года с Путиным" поступило 600 тысяч обращений, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.12.2023
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13:19 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/obrascheniya-1914591730.html
К "Итогам года с Путиным" поступило 600 тысяч обращений, заявили в Кремле
К "Итогам года с Путиным" поступило 600 тысяч обращений, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.12.2023
К "Итогам года с Путиным" поступило 600 тысяч обращений, заявили в Кремле
Более 600 тысяч обращений уже поступило к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", которая состоится 14 декабря, в оставшиеся до этой даты дни президент... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:19
2023-12-08T13:19
владимир путин
общероссийский народный фронт
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 600 тысяч обращений уже поступило к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", которая состоится 14 декабря, в оставшиеся до этой даты дни президент будет готовиться к мероприятию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря. Песков отметил, что основные подборки вопросов президенту уже передавали, но из-за насыщенности графика у него пока было не так много времени, чтобы с ними ознакомиться. "Но и выходные дни, и оставшиеся дни до 14 числа, конечно же, Путин будет готовиться. Он всегда к этому мероприятию готовится очень тщательно, сам смотрит вопросы. Тем более, что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан, они систематизируются, поэтому есть возможность по основным блокам тем посмотреть. Обращений много, мы уже ушли так уверенно за 600 тысяч", - сообщил представитель Кремля. Он отметил, что к анализу поступающих вопросов привлечены эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По его словам, далеко не на все вопросы удастся ответить непосредственно в ходе прямой линии, но традиционно ОНФ будет продолжать работу "до реакции на последний вопрос".
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владимир путин, общероссийский народный фронт, россия, дмитрий песков, общество
Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Россия, Дмитрий Песков, Общество
К "Итогам года с Путиным" поступило 600 тысяч обращений, заявили в Кремле

Песков: более 600 тысяч обращений поступили к "Итогам года с Владимиром Путиным"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 600 тысяч обращений уже поступило к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", которая состоится 14 декабря, в оставшиеся до этой даты дни президент будет готовиться к мероприятию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря. Песков отметил, что основные подборки вопросов президенту уже передавали, но из-за насыщенности графика у него пока было не так много времени, чтобы с ними ознакомиться.
"Но и выходные дни, и оставшиеся дни до 14 числа, конечно же, Путин будет готовиться. Он всегда к этому мероприятию готовится очень тщательно, сам смотрит вопросы. Тем более, что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан, они систематизируются, поэтому есть возможность по основным блокам тем посмотреть. Обращений много, мы уже ушли так уверенно за 600 тысяч", - сообщил представитель Кремля.
Он отметил, что к анализу поступающих вопросов привлечены эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). По его словам, далеко не на все вопросы удастся ответить непосредственно в ходе прямой линии, но традиционно ОНФ будет продолжать работу "до реакции на последний вопрос".
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