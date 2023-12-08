https://ria.ru/20231208/neft-1914726675.html

Пакистан изучит возможности увеличения поставок нефти из России

Пакистан изучит возможности увеличения поставок нефти из России - РИА Новости, 08.12.2023

Пакистан изучит возможности увеличения поставок нефти из России

У Пакистана положительный опыт импорта российской нефти, и страна рассматривает возможность увеличения её поставок, рассказал РИА Новости министр торговли и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T21:27

2023-12-08T21:27

2023-12-08T21:27

пакистан

россия

владимир путин

новатэк

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. У Пакистана положительный опыт импорта российской нефти, и страна рассматривает возможность увеличения её поставок, рассказал РИА Новости министр торговли и промышленности Пакистана Джохар Иджаз. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Пакистана носят по-настоящему дружественный характер. По его словам, динамично развивается взаимная торговля, поддерживается взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду отраслей экономики, включая энергетику и сельское хозяйство. "Пакистан является очень крупным потребителем нефти. Наш бюджет закупок нефти составляет 10 миллиардов долларов, поэтому Пакистан является крупным потребителем нефти. Мы уже получили первоначальные поставки, и я думаю, что мы уже имеем хорошие, положительные результаты с российской нефтью, и мы изучаем (возможность) увеличения её импорта из России", - сказал Иджаз. Собеседник агентства также отметил, что Пакистан стремится к увеличению торговых отношений с Россией в различных областях. "Мы стараемся расширить торговые отношения с Россией в различных областях, и мы стараемся укрепить двусторонние отношения между нами, а также двустороннюю торговлю на экспорт и импорт, сбалансировать торговый баланс, и какими бы не были потребности Пакистана в зерне - наша первая поездка будет в Россию", - добавил Иджаз. В середине июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф объявил, что первая партия российской нефти прибыла в страну. Позднее, в конце месяца, СМИ также сообщали о поставке в Пакистан второй партии. Затем министр энергетики Пакистана Мухаммад Али сообщал о том, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год. Он также заявлял, что 12 октября в рамках Российской энергетической недели должны были пройти встречи с "Новатэком" и "Газпромом", планировалось обсудить поставки российского сжиженного природного газа в исламскую республику.

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

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пакистан, россия, владимир путин, новатэк, шехбаз шариф, в мире