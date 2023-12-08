В России предложили скармливать дрожжам отходы спиртопроизводства

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Утилизировать промышленные отходы производства спирта (барду) с помощью определенного вида дрожжей предложили ученые ОмГТУ. По их мнению, разработанная технология поможет решить экологические проблемы, связанные с накоплением и разложением на свалках этого побочного продукта, а полученную биомассу можно будет добавлять в комбикорма. Результаты исследования опубликованы в журнале "Известия Уфимского научного центра РАН".Как объяснили в университете, спиртовая барда – крупнотоннажный жидкий технологический отход, получаемый при производстве этилового спирта из растительного сырья, прежде всего зерна. Ее утилизация с помощью аэробного разложения микроорганизмами, питающимися готовыми органическими веществами (гетеротрофами), приводит к исчерпанию кислорода в объектах окружающей среды, например, в водоемах.Ученые Омского государственного технического университета выяснили, что дрожжи Candida tropicalis АП-31-КБП Y-4883 способны к быстрому росту на спиртовой барде и существенному накоплению белковой биомассы, которую можно использовать в качестве добавки в комбикорма для животных."После утилизации с помощью Candida tropicalis экологические показатели барды улучшались за счет потребления ими питательных веществ, находившихся в исходном сырье. При этом мы установили, что если проводить специальную физическую или химическую обработку дрожжей-утилизаторов, то существенно возрастают и показатели безопасности барды, и результаты накопления биомассы", – объяснил доцент кафедры "Биотехнология, технология общественного питания и товароведение" ОмГТУ Никита Евдокимов.Он добавил, что после химического воздействия выход биомассы дрожжей при выращивании на барде увеличивается: на 65% по сравнению с контрольным образцом и на 10% – после физического воздействия, а количество клеток с гликогеном увеличивается на 4,3%."Масштабировать полученные результаты удобнее всего для производств биоэтанола, поскольку все они связаны с получением большого количества барды. В мировом сельском хозяйстве 17% урожая кукурузы и 19% сахарного тростника направляются на производство биоэтанола. На одну тонну такого спирта примерно получается выход 13 тонн барды", – рассказал Евдокимов.По его словам, полученные результаты исследования можно использовать для описания процессов утилизации барды в любой из стран-производителей растительного биотоплива.В университете отметили, что подобные технологии с использованием роста биологических агентов на барде изучены незначительно. Работа ОмГТУ отличается применением нового штамма дрожжей для этих целей, воздействием физического и химического факторов на них с увеличением эффективности использования, а также проведенной оценкой корреляции физиологического состояния этих микроорганизмов с морфологическими особенностями их клеток.Исследования по данной тематике проводятся вузом в рамках реализации программы "Приоритет-2030".
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Утилизировать промышленные отходы производства спирта (барду) с помощью определенного вида дрожжей предложили ученые ОмГТУ. По их мнению, разработанная технология поможет решить экологические проблемы, связанные с накоплением и разложением на свалках этого побочного продукта, а полученную биомассу можно будет добавлять в комбикорма. Результаты исследования опубликованы в журнале "Известия Уфимского научного центра РАН".
Как объяснили в университете, спиртовая барда – крупнотоннажный жидкий технологический отход, получаемый при производстве этилового спирта из растительного сырья, прежде всего зерна. Ее утилизация с помощью аэробного разложения микроорганизмами, питающимися готовыми органическими веществами (гетеротрофами), приводит к исчерпанию кислорода в объектах окружающей среды, например, в водоемах.
Ученые Омского государственного технического университета выяснили, что дрожжи Candida tropicalis АП-31-КБП Y-4883 способны к быстрому росту на спиртовой барде и существенному накоплению белковой биомассы, которую можно использовать в качестве добавки в комбикорма для животных.
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"После утилизации с помощью Candida tropicalisэкологические показатели барды улучшались за счет потребления ими питательных веществ, находившихся в исходном сырье. При этом мы установили, что если проводить специальную физическую или химическую обработку дрожжей-утилизаторов, то существенно возрастают и показатели безопасности барды, и результаты накопления биомассы", – объяснил доцент кафедры "Биотехнология, технология общественного питания и товароведение" ОмГТУ Никита Евдокимов.
Он добавил, что после химического воздействия выход биомассы дрожжей при выращивании на барде увеличивается: на 65% по сравнению с контрольным образцом и на 10% – после физического воздействия, а количество клеток с гликогеном увеличивается на 4,3%.
"Масштабировать полученные результаты удобнее всего для производств биоэтанола, поскольку все они связаны с получением большого количества барды. В мировом сельском хозяйстве 17% урожая кукурузы и 19% сахарного тростника направляются на производство биоэтанола. На одну тонну такого спирта примерно получается выход 13 тонн барды", – рассказал Евдокимов.
По его словам, полученные результаты исследования можно использовать для описания процессов утилизации барды в любой из стран-производителей растительного биотоплива.
В университете отметили, что подобные технологии с использованием роста биологических агентов на барде изучены незначительно. Работа ОмГТУ отличается применением нового штамма дрожжей для этих целей, воздействием физического и химического факторов на них с увеличением эффективности использования, а также проведенной оценкой корреляции физиологического состояния этих микроорганизмов с морфологическими особенностями их клеток.
Исследования по данной тематике проводятся вузом в рамках реализации программы "Приоритет-2030".
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