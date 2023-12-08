https://ria.ru/20231208/natsenka-1914711698.html

Несколько крупных сетей ограничат наценку на куриные яйца

Несколько крупных сетей ограничат наценку на куриные яйца - РИА Новости, 08.12.2023

Несколько крупных сетей ограничат наценку на куриные яйца

Несколько крупных российских ритейлеров уже поддержали предложение ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более пяти процентов, сообщила... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:47

2023-12-08T19:47

2023-12-08T20:03

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Несколько крупных российских ритейлеров уже поддержали предложение ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более пяти процентов, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). "ФАС России предложила ритейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более пяти процентов. Торговая сеть "Верный" поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки", — уточнили в ведомстве. Кроме того, ограничил наценки на уровне до пяти процентов на один товар в каждой категории яиц гипермаркет "Глобус", в свою очередь "Азбука вкуса" — до десяти процентов на яйцо куриное "Окское" категории С2. Помимо этого, в пресс-службе отметили, что эти две сети впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары. Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомство реализует меры для стабилизации ситуации. Так, сейчас ФАС проводит анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен, и с этой целью ее территориальные органы запросили у компаний-производителей данные о формировании цен на куриные яйца, а центральный аппарат — информацию о динамике цен у десяти федеральных торговых сетей. Помимо этого, ведомство разработало и внесло в правительство законопроект, позволяющий пресекать действия хозсубъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров. В пресс-службе также сообщили, что сегодня на экспертном совете при ФАС по развитию конкуренции в сфере розничной торговли обсуждали вопросы цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе развитие практик ответственного ценообразования и ужесточение регулирования потребительских рынков.

https://ria.ru/20231204/yaytsa-1913732921.html

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)