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В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости, 08.12.2023
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16:23 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/most-1914652613.html
В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым
В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости, 08.12.2023
В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым
В Запорожской области восстановлен мост, который является частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:23
2023-12-08T16:23
запорожская область
ростовская область
марат хуснуллин
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Запорожской области восстановлен мост, который является частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале. "В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым. Это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны", - написал Хуснуллин. Протяженность восстановленного моста - более 95 метров, ширина - 11,5 метра.
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запорожская область, ростовская область, марат хуснуллин, общество
Запорожская область, Ростовская область, Марат Хуснуллин, Общество
В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым

В Запорожской области восстановили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым

© Марат Хуснуллин/TelegramВ Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
© Марат Хуснуллин/Telegram
В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Запорожской области восстановлен мост, который является частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.
"В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым. Это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны", - написал Хуснуллин.
Протяженность восстановленного моста - более 95 метров, ширина - 11,5 метра.
© Марат Хуснуллин/TelegramЗапорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
© Марат Хуснуллин/Telegram
Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
 
Запорожская областьРостовская областьМарат ХуснуллинОбщество
 
 
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