https://ria.ru/20231208/most-1914652613.html

В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым

В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости, 08.12.2023

В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым

В Запорожской области восстановлен мост, который является частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:23

2023-12-08T16:23

2023-12-08T16:23

запорожская область

ростовская область

марат хуснуллин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914650739_0:286:853:766_1920x0_80_0_0_4286e2bdca7e68ce9c91640bbd8a9a40.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Запорожской области восстановлен мост, который является частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале. "В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым. Это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны", - написал Хуснуллин. Протяженность восстановленного моста - более 95 метров, ширина - 11,5 метра.

запорожская область

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, ростовская область, марат хуснуллин, общество