В Запорожской области починили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым
В Запорожской области восстановили мост, входящий в сухопутный маршрут в Крым
© Марат Хуснуллин/TelegramВ Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
© Марат Хуснуллин/Telegram
В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Запорожской области восстановлен мост, который является частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.
"В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым. Это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны", - написал Хуснуллин.
Протяженность восстановленного моста - более 95 метров, ширина - 11,5 метра.
© Марат Хуснуллин/TelegramЗапорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым
© Марат Хуснуллин/Telegram
Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым