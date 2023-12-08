https://ria.ru/20231208/moloko-1914560791.html

Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну

Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну - РИА Новости, 08.12.2023

Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну

Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:12

2023-12-08T12:12

2023-12-08T12:12

россия

египет

экономика

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор. "Генеральная организация ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет расширила перечень российских предприятий по производству молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в Египет", - говорится в сообщении. Таким образом, доступ на рынок Египта получили еще шесть российских организаций по производству молока и молочной продукции. Теперь двенадцать молокоперерабатывающих предприятий РФ могут поставлять свою продукцию в эту страну. "Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право на экспорт своей продукции в Египет", - уверили в ведомстве.

https://ria.ru/20231207/ryba-1914259779.html

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россия, египет, экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире