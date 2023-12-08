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Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну - РИА Новости, 08.12.2023
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12:12 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/moloko-1914560791.html
Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну
Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну - РИА Новости, 08.12.2023
Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну
Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:12
2023-12-08T12:12
россия
египет
экономика
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор. "Генеральная организация ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет расширила перечень российских предприятий по производству молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в Египет", - говорится в сообщении. Таким образом, доступ на рынок Египта получили еще шесть российских организаций по производству молока и молочной продукции. Теперь двенадцать молокоперерабатывающих предприятий РФ могут поставлять свою продукцию в эту страну. "Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право на экспорт своей продукции в Египет", - уверили в ведомстве.
https://ria.ru/20231207/ryba-1914259779.html
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россия, египет, экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Россия, Египет, Экономика, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну

Россельхознадзор: Египет расширил список российских поставщиков молока в страну

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство молочной продукции
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство молочной продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор.
"Генеральная организация ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет расширила перечень российских предприятий по производству молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в Египет", - говорится в сообщении.
Таким образом, доступ на рынок Египта получили еще шесть российских организаций по производству молока и молочной продукции. Теперь двенадцать молокоперерабатывающих предприятий РФ могут поставлять свою продукцию в эту страну.
"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право на экспорт своей продукции в Египет", - уверили в ведомстве.
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РоссияЕгипетЭкономикаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
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