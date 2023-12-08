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Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну
Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну - РИА Новости, 08.12.2023
Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну
Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:12
2023-12-08T12:12
2023-12-08T12:12
россия
египет
экономика
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор. "Генеральная организация ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет расширила перечень российских предприятий по производству молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в Египет", - говорится в сообщении. Таким образом, доступ на рынок Египта получили еще шесть российских организаций по производству молока и молочной продукции. Теперь двенадцать молокоперерабатывающих предприятий РФ могут поставлять свою продукцию в эту страну. "Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право на экспорт своей продукции в Египет", - уверили в ведомстве.
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россия, египет, экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Россия, Египет, Экономика, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Египет расширил перечень российских поставщиков молока в страну
Россельхознадзор: Египет расширил список российских поставщиков молока в страну